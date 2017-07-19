OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные события среды, 19 июля.

О печатках. Сегодня вступил в силу закон об отмене требования обязательного использования печатей на документах.

О цене на газ. В финансовом плане НАК "Нафтогаз Украины" было заложено повышение цены на газ для населения на 18,84% или на 931 гривну за 1000 кубометров до 5,873 тысяч гривен с октября. Кабмин принял финплан, но с существенной поправкой - скорректировать показатели доходной части в соответствии с действующими ценами.

Об акцизах. Кабинет Министров в очередной раз предлагает Верховной Раде повысить акцизный налог на сигареты, пиво и этиловый спирт.

О Wizz Air. Лоукостер Wizz Air объявил об отмене платы за ручную кладь на рейсах, которые будут выполняться с 29 октября 2017 года.

О субсидиях. Правительство намерено завершить подготовку к монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения до осени. При этом, глава Минрегионстроя Зубко сообщил, что в то время, когда на субсидии будет потрачено 70 миллиардов гривен, на поддержку термомодернизации выделено лишь 800 миллионов гривен. Для модернизации всего жилого фонда Украины нужно около 30 млрд евро.

Об аэропортах. Госпредприятие "Антонов" заинтересовано в использовании аэродрома в Гостомеле для обслуживания лоу-кост авиакомпаний. Представители "Антонова" получили распоряжение Кабмина и готовят бизнес-план.

О кредитах. Госдума Российской Федерации утвердила закон об уточнении правил погашения задолженности перед украинскими банками заемщикам, которые проживают в аннексированом Крыму. В некоторых случаях заемщикам смогут списывать до 5 млн рублей долга.

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