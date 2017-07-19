Правительство не позволило поднять тарифы на газ

Кабинет Министров Украины не согласовал повышение тарифов на газ, заложенное в финплане "Нафтогаза".

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 19 июля.

Финансовый план НАК "Нафтогаз", в котором предлагалось увеличить тарифы, приняли на заседании правительства с существенной поправкой.

"Есть предложение, когда мы утверждаем этот план "Нафтогаза", вместе с Минэкономики, Минэнерго и Минфином скорректировать показатели доходной части финансового плана на 2017 год в соответствии с действующими ценами на 1 апреля 2017 года", - отметил вице-премьер Степан Кубив.

Именно с такими предложениями финплан был утвержден.

Напомним, что в проекте финплана "Нафтогаза" предлагалось увеличить стоимость тысячи кубометров газа без НДС на 931 гривну - до 5873 грн. То есть с НДС она должна составлять 7047 грн, или 7,047 грн за кубометр.

Нынешняя цена, установленная на период с 1 апреля 2017 года до 1 апреля 2018 года, для населения составляет 6,9579 грн. Таким образом стоимость газа для населения могла вырасти почти на 19%.

Александр Колесниченко, ЭП