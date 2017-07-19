С сегодняшнего дня отменяются печати для бизнеса

Закон, предусматривающий отмену требования обязательного использования печатей на документах, вступил в силу 19 июля.

Соответствующая информация содержится на сайте парламента.

Законом отменены требования об обязательном использовании печатей, независимо от их наличия у субъектов хозяйствования.

Исключается необходимость использования печатей в отношениях субъектов хозяйствования с государственными органами и органами местного самоуправления и устанавливается административная ответственность за вымогательство госорганом или органом местного самоуправления наличия оттиска печати на официальном документе.

Согласно закону, субъект хозяйствования имеет право использовать в своей деятельности печать, но ее использование не является обязательным. Наличие или отсутствие оттиска печати предприятия на документе не создает юридических последствий.

Закон также устанавливает, что изготовление, продажа или приобретение печатей осуществляется без получения каких-либо документов разрешительного характера.

Как известно, Верховная Рада приняла соответствующий закон 23 марта.

Экономическая правда