"Нафтогаз" ожидает повышения цены на газ для населения на 19%

НАК "Нафтогаз Украины" ожидает повышения цены на газ для населения на 18,84% или на 931 гривну за 1 тысячу кубометров до 5,873 тысяч гривен за тысячу кубов без налога на добавочную стоимость с октября.

Это предусмотрено финансовым планом НАКа на 2017 год, который вынесен на обсуждение правительства 19 июля.

Согласно ему, цена реализации газа для потребителей в отношении которых Кабинетом министров возложено специальное обязательство (ПСО, тарифы для населения) до 1 октября соответствуют текущим ценам, а с 1 октября увеличена на 19% до 5 873 гривен за тысячу кубов без НДС.

Цена на реализацию газа потребителям в отношении которых не возложено спецобязательство, устанавливаются компанией самостоятельно.

Как сообщалось, 26 апреля Кабмин ввел в действие постановление о специальных обязательствах НАК формулу расчета конечной предельной цены газа для населения, на основании ранее утвержденной цены газа как товара 4 942 гривен/тыс. кубов торговых надбавок поставщиков, налогов и тарифов НКРЭ на транспортировку и распределение газа.

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