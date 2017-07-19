Wizz Air отменила плату за ручную кладь

Лоукостер Wizz Air объявил об отмене платы за ручную кладь на рейсах, которые будут выполняться с 29 октября 2017 года.

Об этом говорится на официальном сайте авиакомпании.

Одновременно с этим авиаперевозчик отменит разделение ручной клади на платную большую (56х45х25 см, вес до 15 кг) и бесплатную маленькую (42х32х25 см, вес до 15 кг), введя единый стандарт с габаритами 55х40х23 см и максимальным весом до 10 кг.

Пассажиры, которые успели купить билеты и оплатить перевозку ручной клади на рейсах после 29 октября получат возмещение в размере 120% от оплаченной суммы за перевозку ручной клади на свои WIZZ счета.

С 29 октября Wizz Air также изменит условия услуги приоритетной посадки WIZZ Priority. Оплатившие ее пассажиры помимо возможности попасть на борт самолета в первую очередь и права провозить второй предмет ручной клади с габаритами до 40х30х18 см получат также гарантию, что они смогут взять в салон основной предмет ручной клади с габаритами 55х40х23 см.

Ручная кладь остальных пассажиров, в случае недостатка места на багажных полках в салоне, может регистрироваться бесплатно у выхода на посадку и перевозиться в качестве зарегистрированного багажа - так сейчас поступает другой лоу-кост Ryanair.

Правила перевозки ручной клади до 29 октября 2017 года:

Правила перевозки ручной клади после 29 октября 2017 года:

Плату за ручную кладь Wizz Air ввел в 2012 году и стал первым и единственным авиаперевозчиком в Европе с таким типом сбора. Изначально сбор взимался в качестве эксперимента только на маршруте Катовице-Лондон, а спустя несколько месяцев был распространен на всю маршрутную сеть Wizz Air за исключением рейсов, которые выполнялись дочерним авиаперевозчиком Wizz Air Ukraine.

Введение платы за ручную кладь в Wizz Air объяснили тем, что из-за этого пассажиры будут брать с собой в самолет преимущественно небольшой багаж, что уменьшит количество задержек рейсов и улучшит качество обслуживания пассажиров во время посадки на борт.

Ранее сообщалось, что Wizz Air разрешил бесплатно исправлять имена и фамилии в билетах. Так, если при покупке билета пассажир допустил ошибку в имени или фамилии, то ее можно один раз исправить бесплатно на сайте авиакомпании.

Напомним, лоукостер Wizz Air хочет летать маршрутами, по которым планировал летать Ryanair и уже обратился с соответствующим предложением в аэропорт Львов.

Экономическая правда