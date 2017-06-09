OVERTIME: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ

Главные экономические новости за 9 июня.

О НАБУ и НБУ. Национальное антикоррупционное бюро подозревает Национальный банк в соучастии в растрате 12 миллиардов гривен рефинансирования.

О пенсионной реформе. Гройсман заявляет о предварительной договоренности с Порошенко о рассмотрении пенсионной реформы на Нацсовете реформ на следующей неделе.

Также Гройсман призвал Верховную Раду принять решение по пенсионной реформе до конца текущей сессии, чтобы с октября возможно было повысить пенсии.

О дерегуляции. Национальный банк упростил осуществление юридическими лицами инвестиций за границу. Бизнес получил возможность инвестировать за рубеж до 2 миллионов долларов в эквиваленте на основании одной валютной лицензии за один календарный год. До сих пор лимит общей суммы таких операций составил 50 тысяч долларов за один календарный месяц.

Об импорте нефти. Украина в течение января-мая 2017 года импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на 123,2 миллиона долларов, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об УБРР. 8 июня 2017 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) и китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange заключили договор купли-продажи 99,9% акций Украинского банка реконструкции и развития.

О зарплатах в "Нафтогазе". Члены правления НАК "Нафтогаз Украины" заработали почти 51 миллион гривен в 2016 году, а члены наблюдательного совета – 19 миллионов гривен.

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