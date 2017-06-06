OVERTIME: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ

Главные экономические новости за 6 июня.

О Газпроме и Нафтогазе. Украина получит право на принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража, если "Газпром" откажется выполнять решение суда и возмещать компенсацию НАК "Нафтогаз Украины".

А заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев опроверг отмену Стокгольмским арбитражем правила take or pay в контракте с украинским "Нафтогазом".

Еще "Газпром" не был допущен к участию в рассмотрении в Европейском суде иска "Нафтогаза" в отношении решения Еврокомиссии о расширенном доступе "Газпрома" к газопроводу OPAL.

О Приватбанке. Журналисты проекта по расследованию коррупции и организованной преступности назвали компании, которые получили кредитов более чем на миллиард долларов перед национализацией Приватбанка.

О Крыме. Комитет постоянных представителей ЕС решил продлить на год санкции против оккупированного Крыма.

О резервах НБУ. Международные резервы Национального банка в мае увеличились на 3% до 17,618 миллиарда долларов по сравнению с апрелем.

О квотах. Комитет постоянных представителей ЕС достиг договоренности о позиции Совета ЕС относительно временных торговых преференций для Украины.

Об Ryanair. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что его ведомство проводит переговоры с лоукостером Ryanair по приходу в другие города Украины.

О Таиланде. Министр иностранных дел Павел Климкин и министр иностранных дел Таиланда Дон Прамудвин подписали торговое соглашение.

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