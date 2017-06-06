Коболєв: Україна дістане право на примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу

Україна дістане право на примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу, якщо "Газпром" відмовиться виконувати рішення суду і відшкодовувати компенсацію НАК "Нафтогаз України".

Про це глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив в ефірі одного з телеканалів, коментуючи рішення суду, передає "УНІАН".

"Це рішення формально стосується не Російської Федерації, а "Газпрому". Тому формальним суб'єктом, який повинен виконувати чи не виконувати рішення суду, є "Газпром"... Якщо "Газпром" відмовляється виконувати це рішення, то Україна дістає право на виконання цього рішення в примусовому порядку в будь-яких юрисдикціях", - сказав він.

Коболєв також додав, що російська компанія володіє багатьма активами в Європі.

За словами Коболєва, прийняте рішення Стокгольмського арбітражу не може бути скасовано іншими судами, а розгляд апеляції можливий лише на предмет процедури судового процесу, а не його суті.

"Рішення більше не переглядатиметься... Будь-яка сторона може апелювати щодо цього рішення, але ця апеляція може бути тільки щодо процесу, а не по суті. Суть рішення не переглядається", - зазначив Коболєв.



Як відомо, "Нафтогаз" отримав рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти російського "Газпрому" щодо контракту на поставку газу. За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".

Взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за контрактом купівлі-продажу газу становлять близько 45,7 млрд доларів та 17,9 млрд доларів (без відсотків – 36,7 млрд доларів та 14 млрд) відповідно.

Більше про суперечку між "Нафтогазом" та "Газпромом" читайте у матеріалі "Нафтогаз" vs "Газпром". Чим завершилася битва під Стокгольмом".