"Газпром" спростовує скасування правила "бери або плати" - росЗМІ

Заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв спростував скасування Стокгольмським арбітражем правила take or pay в контракті з українським "Нафтогазом".

Про це повідомляють "РІА Новости".

"Одного питання тільки торкнулися, що ось, арбітражне рішення скасувало take or pay. Це не так, не скасувало воно take or pay. Я не буду вам розповідати, що там насправді, але скасування take or pay немає", - заявив Медведєв .

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" 31 травня отримав окреме рішення Стокгольмського трибуналу у провадженні проти "Газпрому" за контрактом на поставку газу. Вимоги "Газпрому" до НАК "Нафтогаз України" за умовою "бери або плати" повністю скасовані.

Остаточне рішення очікується влітку.

