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Ryanair запустить нові рейси в українські міста наступного року – Омелян

Вівторок, 6 червня 2017, 13:55

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що його відомство проводить перемовини з лоукостером Ryanair щодо заходу в інші міста України.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Зараз про це (розширення переліку міст в Україні, звідки здійснюватимуться рейси – ред.) йдуть перемовини. Нам важливо, щоб зараз анонсовані рейси відбулися з двох українських аеропортів, але, безперечно, вони (Ryanair - ред.) мислять набагато глобальніше", - сказав Омелян.

Він зауважив, що, найімовірніше, захід ірландського лоукостеру в інші українські міста відбудеться вже наступного року.

"Ми працюємо, щоб це сталося цього року, але, швидше за все, це буде все-таки 2018 рік", - повідомив міністр.

Водночас, в які саме обласні центри може запустити рейси бюджетна авіакомпанія, Омелян не уточнив.

Нагадаємо, 15 березня один із найбільших європейських лоукостів - компанія Ryanair - оголосила про вихід на український ринок авіаперевезень. Очікується, що компанія літатиме з київськьго аеропорту "Бориспіль" та зі Львова.

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