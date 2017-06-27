OVERTIME: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ

Главные экономические новости за 27 июня.

О массовом интернет-вирусе. Компьютерные системы украинских банков и компаний были атакованы массовым интернет-вирусом.

По предварительной информации, украинские банки, учреждения, медиа, правительственные институты атаковал вирус под названием "Petya.A", что является разновидностью вируса WannaCry, который недавно прошелся миром.

Отмечается, что письма, содержащие вирус, приходили по электронной почте в течение нескольких недель.

Крупнейшая в истории хакерская атака на Украину распространяется по всему миру, в частности, компьютерные сети выходят из строя в Испании и Индии.

О коммунальных услугах. Жители домов, где будут установлены счетчики, будут платить меньше, чем по установленным искусственно показателям и нормативам.

О "Нафтогазе". НАК "Нафтогаз Украины" завершила перечисление в государственный бюджет дивидендов за 2016 год в размере 13,3 млрд гривен.

Об инвестициях. Президент Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно устранения барьеров для привлечения иностранных инвестиций".

О Google. Европейская комиссия оштрафовала интернет-гигант Google на 2,42 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем.

О России. Россия в марте 2014 году на две недели вывела 115 миллиардов долларов из Федерального резервного банка Нью-Йорка, потому что опасалась санкций от США из-за аннексии Крыма.

О "Татнефти". Арбитражный суд Москвы отказался принять заявление "Татнефти" о приведении в исполнение решения иностранного суда о взыскании с Украины о выплате компенсации в рамках дела "Укртатнафты" в размере 144 миллионов долларов.

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