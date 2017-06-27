"Нафтогаз" перерахував до бюджету 13,3 мільярда гривень дивідендів

НАК "Нафтогаз України" завершила перерахування до державного бюджету дивідендів за 2016 рік у розмірі 13,3 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Це рекордна сума, яка була виплачена до бюджету державною компанією у вигляді дивідендів за всю історію незалежності України", - повідомляє прес-служба.

Крім того, Нафтогаз перерахував до бюджету авансові внески з податку на прибуток, нараховані на суму дивідендів, у розмірі 2,4 млрд гривень.

За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, формування прибутку компанії за підсумками 2016 року стало можливим завдяки послідовній роботі з реформування НАК та енергетичного сектору України, яка проводилась протягом останніх трьох років.

Нагадаємо, за результатами 2016 року НАК "Нафтогаз України" отримав чистий прибуток в розмірі 26,5 млрд гривень, а розмір статутного капіталу "Нафтогазу" збільшився до 190,15 млрд гривень.

Економічна правда