Український вірус поширюється по світу - The Independent

Найбільша в історії хакерська атака на Україну поширюється по всьому світу, зокрема, комп'ютерні мережі виходять з ладу в Іспанії та Індії.

Про це пише The Independent.

Повідомляється, що вірус, який може функціонувати як вимагач WannaCry, крім України пробивається в інші країни, зокрема, Іспанію та Індію.

Також повідомляється, що вірус вражає об'єкти великої інфраструктури.

На даний момент відомо про ураження систем судноплавної компанії Maersk і британської рекламної компанії WPP.

На думку деяких експертів, нинішня атака може бути більш шкідливою, ніж травнева атака WannaCry.

У той же час поки незрозуміло як вірус, який спочатку був запущений в Україні і Росії, проник в інші країни. У Росії від хакерської атаки постраждали "Роснефть", а також деякі банки.

Нагадаємо, Україну атакував масовий інтернет-вірус. Жертвами хакерської атаки стали Кабінет міністрів, Міністерство інфраструктури, Ощадбанк, Укргазбанк, Укрсоцбанк, OTP банк, Укрпошта, Нова пошта, Аеропорт Бориспіль, WOG, KLO, мережа гіпермаркетів Епіцентр, Чорнобильська АЕС, 24 канал.

Економічна правда