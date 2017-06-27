Український вірус поширюється по світу - The Independent
Найбільша в історії хакерська атака на Україну поширюється по всьому світу, зокрема, комп'ютерні мережі виходять з ладу в Іспанії та Індії.
Про це пише The Independent.
Повідомляється, що вірус, який може функціонувати як вимагач WannaCry, крім України пробивається в інші країни, зокрема, Іспанію та Індію.
Також повідомляється, що вірус вражає об'єкти великої інфраструктури.
На даний момент відомо про ураження систем судноплавної компанії Maersk і британської рекламної компанії WPP.
На думку деяких експертів, нинішня атака може бути більш шкідливою, ніж травнева атака WannaCry.
У той же час поки незрозуміло як вірус, який спочатку був запущений в Україні і Росії, проник в інші країни. У Росії від хакерської атаки постраждали "Роснефть", а також деякі банки.
Нагадаємо, Україну атакував масовий інтернет-вірус. Жертвами хакерської атаки стали Кабінет міністрів, Міністерство інфраструктури, Ощадбанк, Укргазбанк, Укрсоцбанк, OTP банк, Укрпошта, Нова пошта, Аеропорт Бориспіль, WOG, KLO, мережа гіпермаркетів Епіцентр, Чорнобильська АЕС, 24 канал.
Економічна правда
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