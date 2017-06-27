Мешканці будинків з лічильниками будуть платити менше - Зубко

Мешканці будинків, де будуть встановлені лічильники, платитимуть менше, аніж за встановленими штучно показниками та нормативами.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає Урядовий портал.

"Після встановлення лічильника споживач буде отримувати рахунки лише за реально спожиті ресурси. Облік дозволить контролювати енергоспоживання, стимулюватиме до ощадливого використання тепла і води, енергоефективності. І так впливатиме на зменшення комунальних платежів", - наголосив Зубко.

Закон "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" покладає обов’язок встановлювати будинкові лічильники там, де вони відсутні на оператора зовнішніх інженерних мереж – тобто постачальника теплової енергії або води.

Той зобов’язаний встановити лічильники тепла впродовж року, а води – за два роки. Якщо він цього не зробить, на нього, а не на споживача, держава накладатиме штрафи. У той же час власники (співвласники) будівлі мають право самостійно обладнати будівлю вузлами комерційного обліку.

"Встановлення лічильника тепла та ІТП дозволяє знизити платежі домоволодіння за опалення на 30%, а це – близько 400 грн із кожної квартири щомісяця", - підкреслив Зубко.

На зменшення рахунків за опалення удвічі і більше впливає також комплексна термомодернізація. Віце-прем’єр переконує, що термін окупності таких інвестицій становить два-три роки, а надалі споживач матиме щомісяця і щороку відчутну економію.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила обов'язкове встановлення лічильників води і тепла.

Економічна правда