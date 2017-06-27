Суд Москви не прийняв позов "Татнєфті" про стягнення з України 144 мільйонів доларів

Арбітражний суд Москви відмовився прийняти заяву "Татнєфті" про приведення у виконання рішення іноземного суду про стягнення з України виплати компенсації у рамках справи "Укртатнафти" у розмірі 144 мільйона доларів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Суд прийняв рішення припинити провадження за заявою "Татнафти" про визнання і приведення до виконання рішення іноземного суду, винесеного 29 липня 2014 року міжнародним комерційним арбітражем, і повернути "Татнєфті" суму держмита", - заявила суддя.

Представник компанії заявив, що рішення буде оскаржено.

Нагадаємо, російська Татнєфть подала в суди Москви і Лондона позови проти України на 144 мільйони доларів у справі Кременчуцького НПЗ.

Як відомо, раніше 18,296% акцій Кременчуцького НПЗ належало структурам, близьким до ПАТ "Татнєфть", ще 28,7788% - міністерству майна Татарстану. Потім на підприємстві з'явилися нові акціонери, близькі до української групи "Приват" і бізнесмена Олександра Ярославського.

В результаті судових розглядів частка татарстанських акціонерів була практично обнулена, а на підприємстві з'явився новий великий акціонер, пов'язаний з групою "Приват" - ТОВ "Корсан". Боголюбов і Коломойський - давні ділові партнери та співзасновники неоформленої офіційно групи "Приват".

У жовтні 2007 року було заявлено про силове захоплення НПЗ. У зв'язку з цим російська Татнєфть припинила поставки нафти на НПЗ.

Татнєфть пред'явила позов Україні в травні 2008 року на підставі російсько-української угоди про захист інвестицій, укладеної в 1998 році.

Російська компанія виграла справу - міжнародний арбітраж в липні 2014 року зобов'язав Україну виплатити Татнєфті компенсацію в розмірі 112 млн доларів плюс відсотки.