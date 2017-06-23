OVERTIME: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ

Главные экономические новости за 23 июня.

О санкциях против РФ. Лидеры государств-членов ЕС на саммите в Брюсселе в четверг вечером договорились продлить экономические санкции против России, введенные в связи с агрессией РФ, еще на полгода.

О Приватбанке. На внеочередном заседании Кабмина было принято решение о дополнительной капитализации "Приватбанка" государством на сумму 38,5 миллиарда гривен.

Также Национальный банк констатирует, что будущая докапитализация Приватбанка позволит выйти на норматив адекватности капитала 10%.

Об "Укрнафте". Налоговый долг "Укрнафты" растет и уже достиг 12,9 миллиарда гривен.

О НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро расследует более 20 уголовных производств по факту нанесения ущерба государству на 1,5 миллиарда гривен в транспортной отрасли.

О торговой блокаде. За пять месяцев блокады торговли Украины с зоной АТО бюджет потерял более 1 млрд гривен налогов.

О банке Жвании и Мартыненко. Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Публичного акционерного общества "Диамантбанк".

О "Киевмлыне". Хозяйственный суд Киева признал крупнейшее столичное мукомольное предприятие ЧАО Киевмлын банкротом.

Об угле. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что на сегодняшний день ни одна государственная компания не закупает уголь в России.

О лоукостах. В 2018 году немецкий лоукостер Eurowings планирует начать выполнять полеты из международного аэропорта "Борисполь" в Германию.

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