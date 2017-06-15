OVERTIME: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ

Главные экономические новости за 15 июня.

Об ассоциации с ЕС. Совет Европейского Союза одобрит Соглашение об ассоциации Украина-ЕС до 12 июля.

О Клюевых. Украинские государственные банки не могу вернуть миллиардные долги братьев Клюевых из австрийских фирм.

О коррупции на УЗ. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили механизм регулярного приобретения чиновниками "Укрзализныци" некачественной продукции почти на 100 млн гривен.

Об отмывании денег. Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили масштабную финансовую сделку с фиктивным страхованием бизнес-активов олигарха, близкого к экс-президенту Виктору Януковичу. По предварительным оценкам, через сделку дельцы "отмыли" почти 4,5 млрд гривен.

О возвращении отмытых денег. Генеральная прокуратура добилась возвращения 500 тысяч долларов, растраченных руководством Минюста во времена президентства Виктора Януковича.

Об МВФ. Министерство финансов ожидает получение следующего транша от Международного валютного фонда летом - в начале осени.

О санкциях против РФ. Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил законопроект о введении нового пакета санкций против России.

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