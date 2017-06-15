СБУ перекрила схему, за якою відмили 4,5 мільярда гривень

Співробітники Служби безпеки України припинили масштабну фінансову оборудку з фіктивним страхуванням бізнес-активів олігарха, наближеного до екс-президента Віктора Януковича.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на прес-центр СБУ.

Як зазначається, оперативники спецслужби під процесуальним керівництвом прокуратури викрили механізм виведення в "тінь" коштів великої групи компаній через фіктивне страхування ризиків.

Правоохоронці встановили, що топ-менеджмент комерційної структури для мінімізації податків укладав фейкові страхові угоди з підконтрольними компаніями. За попередніми оцінками, через оборудку ділки "відмили" майже 4,5 млрд грн.

Співробітники СБУ спільно з поліцією також заблокували у Києві та Полтаві діяльність двох кол-центрів, які в інтересах зловмисників приймали заявки на викуп страхових зобов’язань з великим дисконтом.

За 10-20% від реальної суми ділки скуповували договори страхування фізичних осіб у штучно доведених до банкрутства підконтрольних структурах. Згідно із законодавством, зобов’язання збанкрутілих страхових компаній підлягають стовідсотковому відшкодуванню.



Під час проведення слідчих дій співробітники СБУ задокументували численні порушення страховиками дотримання вимог чинного законодавства у сфері надання фінансових послуг.

За матеріалами СБУ винесено рішення Нацкомфінпослуг про скасування страховим компаніям ліцензій і накладання адміністративних штрафів.

У ході обшуків в офісах комерційних структур правоохоронці вилучили документацію, яка доводить проведення протиправних оборудок з фінансовими ресурсами, зокрема через страхові компанії, що перебувають тривалий час у процедурі ліквідації.

У зловмисників також виявлено комп’ютерну техніку та серверне обладнання з доказами нелегальної діяльності, печатки і штампи юридичних осіб, незаповнені бланки фіктивних структур з підписами і печатками.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ст. 191 та ст. 209 Кримінального кодексу України.