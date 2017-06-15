Мінфін очікує отримання наступного траншу від МВФ на початку осені

Міністерство фінансів очікує отримання наступного траншу від Міжнародного валютного фонду влітку - на початку осені.

Про це міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив у четвер на прес-конференції, передають Українські Новини.

За словами міністра, для отримання наступного траншу МВФ необхідно прийняти реформи.

"Необхідно виконати ці вимоги. Пенсійна реформа необхідна, по сільгоспземель, необхідно передати неефективні держпідприємства в приватне управління. Це треба виконати щоб отримати наступний транш", - сказав Данилюк.

Міністр відмовився назвати суму наступного траншу.

"Кінцева цифра буде визначена в ході обговорення програми. Це буде більше мільярди", - додав він.

Данилюк зазначив, транш може бути виділений або влітку, або на початку осені.

Раніше повідомлялось, що місія Міжнародного валютного фонду за підсумками роботи в Києві повідомила про необхідність технічного доопрацювання законопроектів та їх парламентської підтримки, що стосуються пенсійної та земельної реформ, пожвавлення приватизації та забезпечення конкретних результатів антикорупційних зусиль.