"Сігарілла-бум", або Як Львівська фабрика тютюновий ринок обскакала

У розпорядженні ЕП виявилися дані з податкової звітності Львівської тютюнової фабрики, які побічно свідчать про використання компанією акцизних марок не за призначенням, через що держава могла втратити уже сотні мільйонів гривень. (Рос.)

Последние полтора-два года между крупными табачными компаниями шли ценовые войны. Пока акцизы росли, цены на некоторые дешевые сигареты, вопреки логике потребителя, падали.

Войны не прошли бесследно для табачных производителей — они понесли серьезные потери. Так, в 2016 году убыток "Филип Моррис Украина" превысил 1 млрд грн, хотя годом ранее компания была "в плюсе", хоть и небольшом — 5,4 млн грн.

Еще один крупный игрок — компания Japan Tobacco International (JTI) — в прошлом году потеряла на украинском рынке 48,13 млн грн после прибыли в 1,06 млрд грн годом ранее.

По оценкам главы правления Центра гражданского представительства "Жизнь" Андрея Скипальского, табачные корпорации в прошлом году потеряли примерно 7 млрд грн в "ценовых войнах". "Все компании работали себе в убыток, чтобы отсрочить повышение цен. Акциз увеличивался на 40%, а они продолжали держать старую цену, уменьшая маржу", — констатирует он.

Крупные табачные корпорации готовы были работать в убыток, чтобы не потерять свою долю на рынке и по возможности даже ее увеличить.

Тем не менее, значительно выросла доля только у одной компании, которая напрямую не участвовала в "ценовых войнах". Речь о местном игроке — Львовской табачной фабрике, которая выпускает недорогие сигареты таких торговых марок как "Strong", "Jinling", "Lifa" и другие.

По данным ЭП, за второе полугодие 2016 года доля ЛТФ на украинском рынке выросла с менее чем 1% до 5%. В 2017 году доля львовской компании, согласно среднемесячным показателям, оценивается уже в 6,3%.

Достичь такого показателя непросто, особенно в условиях "ценовых воен", ведь фабрика в тот период должна была, как и другие участники рынка, работать в убыток, продавая сигареты ниже себестоимости.

Что же позволило ЛТФ нарастить за относительно короткий период времени долю на рынке в пять раз?

Как оказалось, успех львовских табачников может быть напрямую связан с недопоступлениями в госказну.

Так, в распоряжении ЭП оказались данные из налоговой отчетности ЛТФ за второе полугодие 2016 года, которые косвенно свидетельствуют об использовании компанией акцизных марок не по назначению, из-за чего государство могло потерять сотни миллионов гривень.

Более подробно далее.

"Темное" прошлое

Раньше Львовская табачная фабрика часто упоминалась как один из главных поставщиков контрабандных сигарет на европейский рынок. Началось это в 2007 году, когда ЛТФ купила российская Балтийская табачная фабрика.

Еще в 2008 году, когда европейский рынок заполонили сигареты марки Jinling, имитирующие Camel, журналисты ICIJ установили, что поставляются эти сигареты в Европу с калининградской и львовской фабрик.

На данный момент представители российской компании уже не фигурирует в списках конечных бенефициаров, но в адрес ЛТФ по-прежнему звучат обвинения в контрабанде.

В последний раз ЛТФ упоминалась в таком контексте позапрошлом году, когда в Мукачевском районе правоохранителями была обнаружена партия нелегального табака на полтора миллиона евро. Тогда было открыто уголовное производство, а бывший глава Закарпатья Геннадий Москаль безапелляционно назвал "Львовскую фабрику" основным поставщиком сигарет для контрабанды.

В ЛТФ тогда заверили, что к контрабанде не имеют отношения, а их продукцию подделывают на других фабриках.

К тому моменту бенефициары компании поменялись — в 2010 году ее директором стал Григорий Козловский — известный львовский бизнесмен, собственник львовского футбольного клуба "Рух" и депутат Львовского горсовета от партии БПП.

"На табачную фабрику приезжали проверки, это был ад. Оказалось, проблема не в нас, а в Приднестровье... С Приднестровской Республики "под нас" производили поддельные сигареты. Также мы нашли производителя на востоке и в Киеве, которые подделывали сигареты под маркой Львовской табачной фабрики. Экспертиза показала, что это не наш товар", — говорил в интервью одному из львовских изданий Козловский в 2015 году.

"Мы находимся на стадии крупной табачной войны в Украине. Львовская табачная фабрика — единственная украинская, которая выжила, когда пришел американский бизнес и разрушил все фабрики. И нашу, в частности. Но мы ее возродили", — заявлял тогда бизнесмен.

Григорий Козловский "Мы находимся на стадии крупной табачной войны в Украине". varianty.lviv.ua

В настоящее время Козловский не фигурирует среди действующих бенефициаров ни в одном из связанных с ЛТФ юридических лиц, но собеседники ЭП на рынке по-прежнему продолжают связывать компанию именно с ним. И сам бизнесмен от нее не открещивается.

Сигарилловый бум

ЛТФ раньше ориентировалась преимущественно на выпуск дешевых сигарет. Однако в 2016 году компания начала наращивать и долю более элитных "сигарилл" — миниатюрных сигар из прессованного табака.

Согласно финансовой отчетности ЛТФ, которая есть в распоряжении ЭП, во втором полугодии 2016 года компания выпустила 76,9 млн пачек сигарилл. При этом сигарет было выпущено только 17,3 млн пачек.

Месяц миллионов пачек Сигариллы (2 штуки)* Сигары Сигареты Июнь 16 3,00 0,17 2,40 Июль 16 35,60 0,34 4,90 Август 16 1,50 0,15 2,55 Сентябрь16 0,00 0,16 2,30 Октябрь 16 15,70 0,17 2,00 Ноябрь 16 8,40 0,09 1,10 Декабрь 16 12,70 0,16 2,10 Всего 76,90 1,24 17,35 Штук сигарет* 1 538,00 24,80 347,00

О чем говорят такие кардинальные изменения в структуре производства львовских табачников?

Во-первых, ни в одной из украинских компаний нет такого большого производства сигарилл — их доля на табачном рынке занимает примерно 0,5%.

Во-вторых, по словам других участников рынка, доля сигарилл в розничных сетях не такая большая, как говорится в отчетности ЛТФ.

"За 4 месяца 2017 года в крупнейших специализированных табачных сетях Украины средняя доля продукции ЛТФ составила 7%. Доля сигарилл в портфеле ЛТФ, представленного в специализированных сетях — 9% (по отчетности — 80%, ЭП)", — объясняет ЭП представитель одной из компаний "большой четверки", с которыми конкурирует ЛТФ.

В-третьих, странным выглядят и скачки в выпуске продукции — от 35 млн до нуля. По словам Скипальского, такое бывает, но обычно ближе к концу года, когда компании наращивают выпуск из-за повышения акцизов.

"Но там скачок может быть 5-10%. Если же происходят уже такие скачки, то прозрачности там нет. Или они работают на заказ под оптовиков. Например, приезжает оптовик и говорит: "На следующий год я заберу у вас фурами столько-то". Или они работают на заграницу и контрабанда не стабильна — сегодня можно провозить, завтра нет", — допускает Скипальский.

Подмена акцизов

По словам Скипальского, одной из причин по которой ЛТФ могла увеличить производство сигарилл, может заключатся в том, что с 2016 года в ЕС запретили сигареты с любыми ароматическими добавками.

"Я предполагаю, что в ЕС спрос на сигариллы немного вырос. И соответственно, на этот спрос отреагировала ЛТФ, начав выпуск сигарилл. Их сигариллы очень дешевые, так как производство очень дешевое", — добавляет эксперт.

Впрочем, есть еще большая вероятность, что заявленное компанией массовое производство сигарилл — это способ уклонения от налоговых отчислений.

Причем тут налогооблажение? Акцизные марки для сигарет и сигарилл имеют одинаковый внешний вид, но себестоимость их отличается.

Если на сигариллах акциз рассчитывается по весу табака (559,78 грн за кг), то в сигаретах компонентами акциза являются: специфический (со штуки), адвалорный (из стоимости) и минимальное акцизное обязательство (12 грн за пачку).

Соответственно, если производитель покупает акцизную марку и клеит ее на пачку, которая содержит две сигариллы, он платит акциз в размере 1,11 (по 2 грамма табака). Если эту же марку наклеить на пачку, которая содержит 20 сигарет, акциз составит минимум 12 грн.

Если пачки с двумя сигариллами не выпускать, а декларировать выпуск больших объемов таких пачек, то "сэкономленные" акцизные марки можно клеить на обычные сигареты и не платить при этом 12 грн акциза, а только 1,11 грн.

Cобеседники из "большой четверки" уверяют, что их конкурент работает в убыток, продавая сигареты ниже себестоимости.

"В марте 2017 года предприятие декларировало МРЦ в среднем 16,7 грн за пачку, а в апреле — 15,72 грн. Убытки на пачке сигарет с фильтром от 1,8 до 2,8 грн. Возможно, предприятие имеет низкую себестоимость производства. Но и тогда убытки на пачку составят 1-1,5 грн", — отметил один из собеседников ЭП.

И получается, что даже при убыточной цене пачки 15,72 компания может получать 8-9 грн прибыли. Государство же могло недополучить до 500 млн грн только во втором полугодии прошлого года, если 1,5 млрд сигарет ушли с табачной фабрики под видом сигарилл.

"Пачку, которую мне показывали, которая якобы сигариллы, на самом деле такие же сигареты, которые ничем не отличаются. Только формально они проходят под другим торговым кодом и на сигариллы меньше акциз", — говорит заведующий сектором контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Минздрава Украины Константин Красовский.

Раньше львовская компания уже "засветилась" в подобном деле. В 2015 году на херсонском складе ЛТФ в ходе обысков было изъято 15,5 тысячи пачек сигарет — на изъятых пачках были наклеены акцизные марки, которые выдаются для сигарилл.

Правда, впоследствии свои сигареты львовская компания получила назад, а дело было закрыто.

Подтвердить или опровергнуть данную информацию у львовских табачников ЭП не удалось. Представители ЛТФ на вопросы редакции не ответили.