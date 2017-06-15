"Сігарілла-бум", або Як Львівська фабрика тютюновий ринок обскакала
Последние полтора-два года между крупными табачными компаниями шли ценовые войны. Пока акцизы росли, цены на некоторые дешевые сигареты, вопреки логике потребителя, падали.
Войны не прошли бесследно для табачных производителей — они понесли серьезные потери. Так, в 2016 году убыток "Филип Моррис Украина" превысил 1 млрд грн, хотя годом ранее компания была "в плюсе", хоть и небольшом — 5,4 млн грн.
Еще один крупный игрок — компания Japan Tobacco International (JTI) — в прошлом году потеряла на украинском рынке 48,13 млн грн после прибыли в 1,06 млрд грн годом ранее.
По оценкам главы правления Центра гражданского представительства "Жизнь" Андрея Скипальского, табачные корпорации в прошлом году потеряли примерно 7 млрд грн в "ценовых войнах". "Все компании работали себе в убыток, чтобы отсрочить повышение цен. Акциз увеличивался на 40%, а они продолжали держать старую цену, уменьшая маржу", — констатирует он.
Крупные табачные корпорации готовы были работать в убыток, чтобы не потерять свою долю на рынке и по возможности даже ее увеличить.
Тем не менее, значительно выросла доля только у одной компании, которая напрямую не участвовала в "ценовых войнах". Речь о местном игроке — Львовской табачной фабрике, которая выпускает недорогие сигареты таких торговых марок как "Strong", "Jinling", "Lifa" и другие.
По данным ЭП, за второе полугодие 2016 года доля ЛТФ на украинском рынке выросла с менее чем 1% до 5%. В 2017 году доля львовской компании, согласно среднемесячным показателям, оценивается уже в 6,3%.
Достичь такого показателя непросто, особенно в условиях "ценовых воен", ведь фабрика в тот период должна была, как и другие участники рынка, работать в убыток, продавая сигареты ниже себестоимости.
Что же позволило ЛТФ нарастить за относительно короткий период времени долю на рынке в пять раз?
Как оказалось, успех львовских табачников может быть напрямую связан с недопоступлениями в госказну.
Так, в распоряжении ЭП оказались данные из налоговой отчетности ЛТФ за второе полугодие 2016 года, которые косвенно свидетельствуют об использовании компанией акцизных марок не по назначению, из-за чего государство могло потерять сотни миллионов гривень.
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"Темное" прошлое
Раньше Львовская табачная фабрика часто упоминалась как один из главных поставщиков контрабандных сигарет на европейский рынок. Началось это в 2007 году, когда ЛТФ купила российская Балтийская табачная фабрика.
Еще в 2008 году, когда европейский рынок заполонили сигареты марки Jinling, имитирующие Camel, журналисты ICIJ установили, что поставляются эти сигареты в Европу с калининградской и львовской фабрик.
На данный момент представители российской компании уже не фигурирует в списках конечных бенефициаров, но в адрес ЛТФ по-прежнему звучат обвинения в контрабанде.
В последний раз ЛТФ упоминалась в таком контексте позапрошлом году, когда в Мукачевском районе правоохранителями была обнаружена партия нелегального табака на полтора миллиона евро. Тогда было открыто уголовное производство, а бывший глава Закарпатья Геннадий Москаль безапелляционно назвал "Львовскую фабрику" основным поставщиком сигарет для контрабанды.
В ЛТФ тогда заверили, что к контрабанде не имеют отношения, а их продукцию подделывают на других фабриках.
К тому моменту бенефициары компании поменялись — в 2010 году ее директором стал Григорий Козловский — известный львовский бизнесмен, собственник львовского футбольного клуба "Рух" и депутат Львовского горсовета от партии БПП.
"На табачную фабрику приезжали проверки, это был ад. Оказалось, проблема не в нас, а в Приднестровье... С Приднестровской Республики "под нас" производили поддельные сигареты. Также мы нашли производителя на востоке и в Киеве, которые подделывали сигареты под маркой Львовской табачной фабрики. Экспертиза показала, что это не наш товар", — говорил в интервью одному из львовских изданий Козловский в 2015 году.
"Мы находимся на стадии крупной табачной войны в Украине. Львовская табачная фабрика — единственная украинская, которая выжила, когда пришел американский бизнес и разрушил все фабрики. И нашу, в частности. Но мы ее возродили", — заявлял тогда бизнесмен.
В настоящее время Козловский не фигурирует среди действующих бенефициаров ни в одном из связанных с ЛТФ юридических лиц, но собеседники ЭП на рынке по-прежнему продолжают связывать компанию именно с ним. И сам бизнесмен от нее не открещивается.
Сигарилловый бум
ЛТФ раньше ориентировалась преимущественно на выпуск дешевых сигарет. Однако в 2016 году компания начала наращивать и долю более элитных "сигарилл" — миниатюрных сигар из прессованного табака.
Согласно финансовой отчетности ЛТФ, которая есть в распоряжении ЭП, во втором полугодии 2016 года компания выпустила 76,9 млн пачек сигарилл. При этом сигарет было выпущено только 17,3 млн пачек.
|
Месяц
|
миллионов пачек
|
Сигариллы (2 штуки)*
|
Сигары
|
Сигареты
|
Июнь 16
|
3,00
|
0,17
|
2,40
|
Июль 16
|
35,60
|
0,34
|
4,90
|
Август 16
|
1,50
|
0,15
|
2,55
|
Сентябрь16
|
0,00
|
0,16
|
2,30
|
Октябрь 16
|
15,70
|
0,17
|
2,00
|
Ноябрь 16
|
8,40
|
0,09
|
1,10
|
Декабрь 16
|
12,70
|
0,16
|
2,10
|
Всего
|
76,90
|
1,24
|
17,35
|
Штук сигарет*
|
1 538,00
|
24,80
|
347,00
О чем говорят такие кардинальные изменения в структуре производства львовских табачников?
Во-первых, ни в одной из украинских компаний нет такого большого производства сигарилл — их доля на табачном рынке занимает примерно 0,5%.
Во-вторых, по словам других участников рынка, доля сигарилл в розничных сетях не такая большая, как говорится в отчетности ЛТФ.
"За 4 месяца 2017 года в крупнейших специализированных табачных сетях Украины средняя доля продукции ЛТФ составила 7%. Доля сигарилл в портфеле ЛТФ, представленного в специализированных сетях — 9% (по отчетности — 80%, ЭП)", — объясняет ЭП представитель одной из компаний "большой четверки", с которыми конкурирует ЛТФ.
В-третьих, странным выглядят и скачки в выпуске продукции — от 35 млн до нуля. По словам Скипальского, такое бывает, но обычно ближе к концу года, когда компании наращивают выпуск из-за повышения акцизов.
"Но там скачок может быть 5-10%. Если же происходят уже такие скачки, то прозрачности там нет. Или они работают на заказ под оптовиков. Например, приезжает оптовик и говорит: "На следующий год я заберу у вас фурами столько-то". Или они работают на заграницу и контрабанда не стабильна — сегодня можно провозить, завтра нет", — допускает Скипальский.
Подмена акцизов
По словам Скипальского, одной из причин по которой ЛТФ могла увеличить производство сигарилл, может заключатся в том, что с 2016 года в ЕС запретили сигареты с любыми ароматическими добавками.
"Я предполагаю, что в ЕС спрос на сигариллы немного вырос. И соответственно, на этот спрос отреагировала ЛТФ, начав выпуск сигарилл. Их сигариллы очень дешевые, так как производство очень дешевое", — добавляет эксперт.
Впрочем, есть еще большая вероятность, что заявленное компанией массовое производство сигарилл — это способ уклонения от налоговых отчислений.
Причем тут налогооблажение? Акцизные марки для сигарет и сигарилл имеют одинаковый внешний вид, но себестоимость их отличается.
Если на сигариллах акциз рассчитывается по весу табака (559,78 грн за кг), то в сигаретах компонентами акциза являются: специфический (со штуки), адвалорный (из стоимости) и минимальное акцизное обязательство (12 грн за пачку).
Соответственно, если производитель покупает акцизную марку и клеит ее на пачку, которая содержит две сигариллы, он платит акциз в размере 1,11 (по 2 грамма табака). Если эту же марку наклеить на пачку, которая содержит 20 сигарет, акциз составит минимум 12 грн.
Если пачки с двумя сигариллами не выпускать, а декларировать выпуск больших объемов таких пачек, то "сэкономленные" акцизные марки можно клеить на обычные сигареты и не платить при этом 12 грн акциза, а только 1,11 грн.
Cобеседники из "большой четверки" уверяют, что их конкурент работает в убыток, продавая сигареты ниже себестоимости.
"В марте 2017 года предприятие декларировало МРЦ в среднем 16,7 грн за пачку, а в апреле — 15,72 грн. Убытки на пачке сигарет с фильтром от 1,8 до 2,8 грн. Возможно, предприятие имеет низкую себестоимость производства. Но и тогда убытки на пачку составят 1-1,5 грн", — отметил один из собеседников ЭП.
И получается, что даже при убыточной цене пачки 15,72 компания может получать 8-9 грн прибыли. Государство же могло недополучить до 500 млн грн только во втором полугодии прошлого года, если 1,5 млрд сигарет ушли с табачной фабрики под видом сигарилл.
"Пачку, которую мне показывали, которая якобы сигариллы, на самом деле такие же сигареты, которые ничем не отличаются. Только формально они проходят под другим торговым кодом и на сигариллы меньше акциз", — говорит заведующий сектором контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Минздрава Украины Константин Красовский.
Раньше львовская компания уже "засветилась" в подобном деле. В 2015 году на херсонском складе ЛТФ в ходе обысков было изъято 15,5 тысячи пачек сигарет — на изъятых пачках были наклеены акцизные марки, которые выдаются для сигарилл.
Правда, впоследствии свои сигареты львовская компания получила назад, а дело было закрыто.
Подтвердить или опровергнуть данную информацию у львовских табачников ЭП не удалось. Представители ЛТФ на вопросы редакции не ответили.