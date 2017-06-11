OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ

Главные экономические новости выходных.

О "долге Януковича". Украина до 23 июня подаст апелляцию на решение Высокого суда Лондона по долговому спору Украины и РФ по еврооблигациям на сумму 3 миллиарда долларов.

О выведении денег. Сумма средств, выведенных украинскими банками за границу через корреспондентские счета в иностранных банках в рамках так называемой "альпийской схемы", может превышать 800 млн долларов.

О Коломойском. Бизнесмен Игорь Коломойский обратился в Печерский районный суд столицы с просьбой расторгнуть договор поручительства с Нацбанком по долгам "Приватбанка".

О Жеваго. Суд удовлетворил иск ликвидатора банка "Финансы и кредит" и решил взыскать 230 миллионов гривен с предприятий бизнесмена Константина Жеваго.

О резервах НБУ. Чистые валютные резервы НБУ в мае выросли на 347 миллионов долларов (7,5%), а с начала года - на 751 миллион долларов (17,8%) - до 4,98 миллиарда долларов.

О зарплатах. Средняя зарплата штатного работника-мужчины в I квартале 2017 года составляла 7 160 гривен, что на 27,5% больше, чем средняя зарплата штатного работника-женщины.

О Норвегии. Украина сможет наладить импорт норвежского газа через Польшу в 2022 году.