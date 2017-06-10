Українські чоловіки заробляють на 28% більше за жінок - Держстат

Середня зарплата штатного працівника-чоловіка в I кварталі 2017 року становила 7 160 гривень, що на 27,5% більше, ніж середня зарплата штатної працівниці-жінки.

Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Держстатистики.

За підсумками I кварталу цього року, середня зарплата штатної працівниці-жінки становить 5 612 грн.

При цьому, такий розрив в обсязі зарплат не характерний для всіх видів економічної діяльності.

Наприклад, в області операцій з нерухомістю працівниці-жінки отримують в середньому 5 266 грн, що лише на 257 грн менше працівників-чоловіків, в освітній сфері - 5 247 грн, що на 181 грн менше працівників-чоловіків.

Втім, найбільший розрив за цим показником спостерігається в області фінансової на страхової діяльності - 9 793 грн середньої зарплати у жінки проти 16 118 грн середньої зарплати чоловіка.

Нагадаємо, у країнах ЄС середня зарплата жінок на 23,4% менше, ніж у чоловіків.