Жеваго програв ліквідатору свого банку 230 мільйонів

Суд задовольнив позов ліквідатора банку "Фінанси та кредит" та вирішив стягнути 230 мільйонів гривень з підприємств бізнесмена Костянтина Жеваго.

Про це повідомляє Finbalance.

1 червня госпсуд Полтавської області задовольнив позов ліквідатора банку "Фінанси та кредит" та вирішив стягнути 219,9 млн грн з "Авторадіатора" та ще 10,5 млн грн – солідарно з цього підприємства і "АвтоКрАЗ" (як поручителя) на підставі кредитного договору.

"Авторадіатор" входить у групу "КрАЗ", яка підконтрольна нардепу Костянтину Жеваго (він же був мажоритарним акціонером банку "Фінанси та кредит").

Як повідомляється, обсяг позовних вимог до групи "КрАЗ" перевищує 3 млрд грн.

За даними НБУ, з 29 млрд грн кредитного портфелю банку "Фінанси та кредит" 22 млрд грн - це були позики структурам, пов`язаним з Жеваго.

За даними Фонду гарантування, коли в банк "Фінанси та кредит" була введена тимчасова адміністрація, обсяг вкладів фізосіб у ньому становив 17 млрд грн, а юросіб – 4 млрд грн.

На 01.05.2017 вкладникам банку "Фінанси та кредит" у межах гарантійної суми виплачено 9,9 млрд грн (94,9% запланованих виплат).

Як відомо, компенсації вкладникам банків-банкрутів здійснюються, передусім, за рахунок емісійних коштів НБУ, що провокує девальвацію гривні та розкручування інфляції.

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