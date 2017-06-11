Коломойський намагається розірвати договір поруки з НБУ по боргах "Приватбанку"

Бізнесмен Ігор Коломойський звернувся до Печерського районного суду столиці з проханням розірвати договір поруки з Нацбанком по боргах "Приватбанку".

Про це йдеться з позову, який є у реєстрі судових справ, повідомляє Finbalance.

Як відомо, у травні голова НБУ Валерія Гонтарева повідомила, що "Приватбанк" планує погасити борг перед Нацбанком по рефінансуванню на 13,8 мільярдів гривень.

Але регулятор виступив категорично проти, оскільки погашення боргу може призвести до втрати застави активів, які належать Ігорю Коломойському, а також до втрати його персональних гарантій.

Нагадаємо, в своєму розслідуванні журналісти "Схем" повідомили, що перед націоналізацією з Приватбанку вивели 110 млрд гривень на фірми, які існували тільки на папері.

21 грудня 2016 року Приватбанк офіційно перейшов у державну власність.

Міністерство фінансів та Національний банк оцінили потребу капіталу Приватбанку в 148 млрд гривень.

Мінфін докапіталізував банк на 116,8 млрд гривень, з яких на 9,8 млрд гривень - у 2017 році.

В рамках оздоровлення Приватбанку НБУ монетизував облігації внутрішньої державної позики, випущені Мінфіном для капіталізації банку, на суму 25,8 млрд гривень.

В січні 2017 року НБУ додатково монетизував ОВДП для Приватбанку на 1,4 млрд гривень.