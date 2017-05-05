OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

Главные экономические новости за 5 мая.

О задолженностях по зарплате. Задолженность по выплате заработной платы в Украине в марте 2017 года выросла на 3,7% по сравнению с февралем и на 1 апреля составила 2,07 миллиарда гривен.

О резервах. Международные резервы Украины на 1 мая составили 17,175 млрд долларов по предварительным данным.

Об "Укргазвыдобування". ПАО "Укргазвыдобування" в 2016 году увеличило чистую прибыль в 77,9 раза (на 11,766 млрд гривен) по сравнению с 2015 годом – до 11,919 млрд гривен.

Еще в 2016 году суммарный размер вознаграждения (заработная плата и премии) высшего руководства "Укргазвыдобування", согласно аудированной годовой финансовой отчетности, составил 31,363 млн гривен, что в 12,7 раз больше, чем было в 2015 году.

О ДТЭК. Энергохолдинг ДТЭК начал поставки антрацитового угля на Приднепровскую и Криворожскую теплоэлектростанции из своих угольных шахт в Ростовской области в России.

О банке Порошенко. Международный инвестиционный банк по итогам января-марта 2017 года получил 26,818 млн гривен чистой прибыли, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.

О денежных переводах из РФ. Международный оператор денежных переводов Western Union с 5 мая прекратит осуществление переводов из России в Украину без открытия банковского счета.

О госбюджете США. После нескольких недель политических переговоров и достижения компромиссов Сенат США утвердил большинством голосов консолидированный проект государственного бюджета в общем размере $1,1 трлн на 2017 финансовый год, который завершается 30 сентября.

Среди прочего, в документе также определяется выделение не менее $560,4 млн в поддержку Украины, из них $150 млн в рамках "Инициативы помощи Украине в сфере безопасности".

О биржах. Варшавская фондовая биржа (WSE) с 4 мая приостановила обращение акций трех украинских компаний: Milkiland N.V. (холдинг молочной группы "Милкиленд"), KDM Shipping Public Ltd. (холдинговая украинского судоходного оператора ООО "Столичная судоходная компания") и Sadovaya Group S.A. (холдинг угольной компании "Садовая Групп").

О "Контейнерном терминале Одесса". Дочернее предприятие "Контейнерный терминал Одесса" немецкой HHLA International GmbH ("КТО") в мае 2017 года начнет обслуживание линейных сервисов трех международных судоходных компаний.

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Вперед в прошлое. Зачем Украине новые большие плотины

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