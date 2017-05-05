Банк Порошенка збільшив чистий прибуток майже втричі

Міжнародний інвестиційний банк за підсумками січня-березня 2017 року отримав 26,818 млн гривень чистого прибутку, що в 2,9 разу більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

Про це йдеться в квартальному фінансовому звіті, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно зі звітом банку, його чистий процентний дохід у першому кварталі зменшився на 0,7% в порівнянні з першим кварталом 2016 року - до 45,584 млн гривень.

З вирахуванням витрат на формування резервів чистий процентний дохід становив 21,945 млн гривень, що в 3,3 рази більше, ніж в першому кварталі-2016.

Крім того, банк отримав 22,443 млн гривень комісійного доходу, що на 39,6% більше, ніж в січні-березні 2016 року.

Активи банку за перші три місяці року знизилися на 2,9% - до 6,692 млрд гривень, в тому числі кредити і заборгованість клієнтів - на 6,4%, до 1,985 млрд гривень.

Статутний капітал до кінця зазначеного періоду залишався на колишньому рівні - 161,626 млн гривень, власний капітал зріс на 12,9% - до 234,948 млн гривень.

Згідно з даними Нацбанку на 1 січня 2017 року, основним акціонером МІБ виступає президент Петро Порошенко, який сумарно володіє 60% акцій фінустанови.

Міноритарними співвласниками виступають бізнес-партнери Порошенка - перший заступник голови фракції партії "БПП" Ігор Кононенко (14,94%), перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський і глава ТОВ "Дніпропетровський дослідний завод "Енергоавтоматика", голова наглядової ради ПрАТ "Іста-Центр" Олег Зимін (обидва - по 9,9008%).

Як повідомлялося, Порошенко після вступу на посаду глави держави найняв для продажу своїх активів інвестиційну компанію Rothschild і ICU.

Однак у зв'язку з відсутністю покупців 14 січня 2016 року він заявив про підписання договору, за яким передав свою частку в корпорації "Рошен" в незалежний "сліпий" траст.

За словами президента, наступним після "Рошен" на управління трастом буде переоформлений Міжнародний інвестиційний банк.