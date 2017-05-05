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Зарплатна заборгованість в Україні перевищила 2 мільярди

П'ятниця, 5 травня 2017, 14:39

Заборгованість з виплати заробітної плати в Україні в березні 2017 року зросла на 3,7% в порівнянні з лютим і на 1 квітня становила 2,07 мільярда гривень.

Про це пише УНІАН з посиланням на дані Держстату.

За інформацією відомства, заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств в березні зросла на 8,5% – до 1,028 мільярда гривень.

На початок квітня основна частка суми заборгованості економічно активних підприємств припадала на промисловість (75,7%), професійну, наукову і технічну діяльність (8,3%).

При цьому майже половина боргу утворена в Донецькій (27,7%) і Луганській (17,1%) областях.

Як повідомлялося, заборгованість з виплати заробітної плати в Україні в грудні 2016 року зменшилася на 10,6% порівняно з листопадом і на 1 січня становила 1,79 мільярда гривень.

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