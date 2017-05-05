Варшавська біржа зупинила обіг акцій трьох українських холдингів

Варшавська фондова біржа (WSE) з 4 травня призупинила обіг акцій Milkiland N.V. (Холдинг молочної групи "Мілкіленд"), KDM Shipping Public Ltd. (Холдинг українського судноплавного оператора ТОВ "Столична судноплавна компанія") і Sadovaya Group S.A. (Холдинг вугільної компанії "Садова Груп").

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані WSE.

Як зазначається, відповідне рішення прийнято правлінням біржі 4 травня в зв'язку з тим, що компанії не оприлюднили фінансову звітність за 2016 рік.

Торги цінними паперами будуть відновлені після оприлюднення компаніями фінзвітності.

Раніше "Мілкіленд" повідомляв про відстрочку на місяць - до 31 травня, публікації фінансового звіту за минулий рік в зв'язку з необхідністю додаткової оцінки аудиторами недавно ініційованого банкрутства ВАТ "Останкінський молочний комбінат" (РФ) і реструктуризацією заборгованості російського підрозділу компанії.

За даними WSE, курс акцій Milkiland за підсумками торгів 2 травня зріс на 2,3% - до PLN2,22 за штуку, курс акцій KDM Shipping і Sadovaya Group не змінився і знаходився на позначці PLN2,22 за штуку і акції PLN2,22 за штуку PLN0,32 за штуку відповідно.

3 травня торги на біржі не проходили у зв'язку зі святкуванням в Польщі Дня Конституції.