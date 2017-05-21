OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ

Главные экономические новости за выходные.

Об инвестициях. Госкомпания "Китайская железная дорога" рассматривает возможность инвестирования в модернизацию производства электрических локомотивов на производственных площадках ОАО "Укрзализныця".

Об ОПЗ. Премьер Владимир Гройсман направил письма в Генпрокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с призывом провести расследование и не допустить банкротства "Одесского припортового завода".

О пошлинах. Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о применении антидемпинговой пошлины против шоколада и других готовых пищевых продуктов с содержанием какао происхождением из Российской Федерации.

О пенсиях. В Министерстве социальной политики рассказали, как будут расти пенсии украинцев после проведения пенсионной реформы.

Об авиакомпаниях. Европейская Комиссия внесла в список авиалиний, которые не соответствуют международным стандартам безопасности и которым запрещена деятельность внутри ЕС украинскую авиакомпанию "Урга".

О ВТО и России. Россия направила в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации запрос на проведение консультаций в связи вводимыми Украиной ограничениями в отношении РФ.

О безвизовых поездках. Турецкие власти официально опубликовала решение о внесении изменений в порядок взаимных поездок и признание внутреннего украинского паспорта, ID-карты, как проездного документа для поездок граждан Украины в Турцию.

О добыче газа. "Укргазвыдобування" за 4,5 месяца текущего года достигло увеличения добычи газа на 78 млн кубометров.

О братьях и Суркисах и "Привате". В результате национализации Приватбанка семья Суркисов потеряла более 248,6 млн долларов и 574 тысяч евро в кипрском филиале банка, как юридические лица, а также более чем 1,04 млрд гривен в Украине - как физические лица.

И снова о Приватбанке. Заявленное Национальным банком значительное количество кредитов, выданных "Приватбанком" связанным лицам, на сегодняшний день не нашло подтверждения, что дает бывшим собственникам банка основания для оспаривания решения государства о его национализации в судебном порядке.