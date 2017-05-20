Украинская авиакомпания попала в "черный список" ЕС

Европейская Комиссия внесла в список авиалиний, которые не соответствуют международным стандартам безопасности и которым запрещена деятельность внутри ЕС украинскую авиакомпанию "Урга" (Кропивницкий).

Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии, передает "Зеркало недели".

Согласно пресс-релизу, компания внесена в список в связи с неустраненными недостатками в отношении безопасности, которые были выявлены Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA).

Отмечается, что после обновления "черного списка" 181 авиакомпании запрещены полеты в ЕС.

Авиакомпания "Урга" основана в 1993 году. С декабря 1994 включена в список официальных перевозчиков ООН.

Обеспечивает услуги авиаперевозок пассажиров, багажа и грузов в миссиях ООН. Флот авиакомпании включает 17 воздушных судов.

"Урга" в 2016 году увеличила чистую прибыль в 2,2 раза по сравнению с 2015 годом – до 27,088 млн гривен.