Китайцы могут инвестировать в производство украинских поездов

Госкомпания "Китайская железная дорога" рассматривает возможность инвестирования в модернизацию производства электрических локомотивов на производственных площадках ОАО "Укрзализныця".

Об этом сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубов, передает "Укринформ".

"Государственная компания "Китайская железная дорога" рассматривает возможность инвестирования в модернизацию производства электрических локомотивов на производственных площадках ОАО "Укрзализныця", - сказал Кубов на брифинге в пятницу.

Он отметил, что есть договоренность о формировании технологических лабораторий и апробации китайского локомотива на украинских дорогах, что позволит ускорить обновление и повысить эффективность перевозок.

Ранее сообщалось, что Киевская администрация договорилась с Китайским Консорциумом о строительстве линии метро на Троещину.