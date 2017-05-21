"Укргазвыдобування" наращивает добычу газа

ПАО "Укргазвыдобування" за 4,5 месяца текущего года достигло увеличения добычи газа на 78 млн кубометров.

Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины".

Как отмечается, это превышает общий прирост добычи за 12 месяцев прошлого года, который составлял 77 млн кубометров.

"В результате реформы газового рынка "Укргазвыдобування" получило инвестиционный ресурс для разведки и разработки месторождений, в том числе, с применением самых современных технологий", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, сыграл свою роль и разрыв невыгодных для "Укргазвыдобування" договоров о совместной деятельности.

"Укргазвыдобування" имеет значительный потенциал наращивания добычи в ближайшие годы", - заявил Коболев.

Всего в 2017 году "Укргазвыдобування" планирует добыть на 0,5 млрд кубов больше, чем в 2016 году.

Ранее глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко прогнозировал, что Украина сможет к 2020 году за счет собственной газодобычи обеспечить 90% потребности в газе при условии потребления не более 30 млрд кубометров в год.

Экономическая правда