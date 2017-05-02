OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА 1 И 2 МАЯ

Главные экономические новости за 1 и 2 мая.

О прожиточном минимуме. Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 мая установлен в размере 1 624 гривны (увеличен на 80 гривен), детей в возрасте до 6 лет - 1 426 гривен (увеличен на 71 гривну), для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1 777 гривен (увеличен на 88 гривен).

Уровень прожиточного минимума для трудоспособных лиц составляет 1 684 гривны (увеличен на 84 гривны) и для лиц, утративших трудоспособность, - 1 312 гривен (увеличен на 65 гривен).

Об Alitalia. Сменив "Борисполь" на "Жуляны", крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia вернулась в Украину с регулярными рейсами.

Об энергоэффективности. За три года школы и детские сады Киева сэкономили 463 тысяч Гкал или 642 миллиона гривен благодаря энергоэффективным мерам и энергомониторингу.

О соцнормативах. Вступило в силу постановление Кабмина о снижении социальных нормативов на использование тепловой энергии, электричества и газа, которые устанавливаются для расчета размера субсидий для населения.

Об окружении Януковича. Решение Краматорского суда о конфискации денег окружения экс-президента Украины Виктора Януковича дает основание Украине обратиться к Латвии о возврате 50 миллионов евро.