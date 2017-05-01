В Україні знизили соцнормативи на тепло, електрику та газ

Набрала чинності постанова Кабміну про зниження соціальних нормативів на використання теплової енергії, електрики і газу, які встановлюються для розрахунку розміру субсидій для населення.

Про це йдеться у постанові Кабміну.

Згідно опублікованій на сайті уряду постанови, Кабмін переглянув окремі соціальні нормативи з урахуванням фактичного споживання енергоносіїв домогосподарствами.

Згідно з документом, соціальні норми споживання газу знижено до 5 кубометрів з 5,5 кубометра на 1 квадратний метр опалювальної площі.

Крім того, знижені нормативи споживання теплової енергії для централізованого теплопостачання абонентами, житлові будинки яких обладнані будинковими та/або квартирними приладами обліку: до 0,0431 Гкал з 0,0548 Гкал на 1 квадратний метр опалювальної площі в місяць в опалювальний період, а також електричної енергії для індивідуального опалення: до 51 кВт-год з 65 кВт-год на 1 квадратний метр опалювальної площі в місяць в опалювальний період.

Економічна правда