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Латвія може повернути конфісковані у Арбузова 50 мільйонів євро

Понеділок, 1 травня 2017, 11:45

Рішення Краматорського суду про конфіскацію грошей оточення екс-президента України Віктора Януковича дає підставу Україні звернутися до Латвії про повернення 50 мільйонів євро.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, передає "Інтерфакс-Україна".

"У рішенні Краматорського суду згадуються і ці гроші. Таким чином тепер у нас є можливість в рамках міжнародної конвенції звернутися до Латвійської держави з проханням повністю або частково повернути ці гроші в український бюджет", - заявив він на брифінгу.

Як повідомлялося, 13 вересня латвійське видання "LSM" з посиланням на розслідування програми "De facto" повідомило, що латвійська сторона стягнула до державного бюджету 50 млн євро коштів колишніх українських високопосадовців, заарештовані в рамках боротьби з відмиванням брудних грошей.

Видання нагадує, що восени 2014 року генпрокурор України Віталій Ярема оголосив, що у колишнього віце-прем'єра України Сергія Арбyзова в банках Латвії заарештовано 49,3 млн доларів, а на рахунках компанії підприємця і політика Юрія Іванющенка в латвійських банках були заарештовані 32 млн доларів і 72 млн швейцарських франків.

Крім того, команда "De facto" з'ясувала, що розслідування у даній справі в Латвії триває, однак ні Арбузов, ні Іванющенко, ні Сергій Курченко не фігурують в числі підозрюваних. У кримінальному процесі, яке веде поліція Латвії, підозрюваних немає.

Нагадаємо, суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,42 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

28 квітня гроші були перераховані до Держказначейства.

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ГПУ Луценко Арбузов Латвія
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