В Україні збільшився прожитковий мінімум

Прожитковий мінімум для працездатних осіб збільшився на 84 гривні до 1 684 гривень.

Про це свідчать дані закону "Про державний бюджет на 2017 рік", передають "Українські Новини".

Зокрема, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць із 1 травня встановлено у розмірі 1 624 гривні (збільшений на 80 гривень), дітей у віці до 6 років - 1 426 гривень (збільшений на 71 гривню), для дітей у віці від 6 до 18 років - 1 777 гривень (збільшений на 88 гривень).

Рівень прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 1 684 гривні (збільшений на 84 гривні) і для осіб, що втратили працездатність, - 1 312 гривень (збільшений на 65 гривень).

У зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, із травня зроблено перерахунок пенсій для 8,2 млн осіб.

Так, мінімальний розмір пенсійної виплати інвалідам війни 1-ї групи із травня становить 3 739,2 гривні (збільшена на 185,25 гривні), 2-ї групи - 3 345,6 гривні (збільшений на 165,75 гривні), 3-ї групи - 2 952 гривні (збільшена на 146,25 гривні), учасникам бойових дій - 2 164,8 гривні (збільшена на 107,25 гривні).

Мінімальна пенсійна виплата інвалідам Чорнобильської АЕС 1-ї групи тепер становить 3 739,2 гривні (збільшена на 185,25 гривні), 2-ї групи - 3 345,6 гривні (збільшена на 165,75 гривні), 3-ї групи - 2 952 гривні (збільшена на 146,25 гривні).

Також мінімальний розмір пенсії шахтарів із травня становить 3 936 гривень (збільшений на 195 гривень).

Крім того, на 12,51 гривні збільшена доплата за наднормативний стаж, що тепер становить 251,51 гривні, і на 130 гривень збільшений мінімальний розмір пенсії з втрати годувальника серед військовослужбовців, що тепер становить 2 624 гривні.

Із травня також підвищені доплати до пенсії у зв'язку із втратою годувальника: на 1 непрацездатного - 1 312 гривень (збільшена на 65 гривень), на 2 непрацездатних - 1 574,40 гривні (збільшена на 78 гривень) і на 3 непрацездатних - 1 968 гривень (збільшена на 97,5 гривень).