Змінивши "Бориспіль" на "Жуляни", найбільша італійська авіакомпанія Alitalia повернулася в Україну з регулярними рейсами.

Про це повідомляє Delo.ua.

З 2 травня рейси будуть виконуватися на щоденній основі з нічною стоянкою в Києві до 27 жовтня 2017 року.

З римського аеропорту Фьюмічіно літак буде вилітати о 23:00, з Жулян - о 05:00. Час польоту - близько 3 годин. На лінії Alitalia курсуватиме літак типу Airbus A320.

Нагадаємо, що Alitalia припинила літати за маршрутом Київ-Рим в 2014 році.

Раніше компанія анонсувала, що запустить щоденні рейси між Києвом і Римом.

Зазначимо, що авіакомпанія "Alitalia - Società Aerea Italiana" - найбільший авіаперевізник Італії, п'ятий за величиною в Європі. Штаб-квартира знаходиться в Римі, аеропорт базування - Фьюмічіно (Леонардо да Вінчі).

Alitalia - приватна авіакомпанія: 51% належить італійській компанії CAI та 49% - національному авіаперевізнику ОАЕ Etihad Airways.

Парк літаків Alitalia - один з наймолодших у світі, середній вік авіалайнерів - близько 8 років. Загалом в компанії налічується більше 120 літаків.