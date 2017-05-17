OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

О пенсионной реформе. Кабмин одобрил законопроект Гройсмана о пенсионной реформе. Ознакомиться с презентацией пенсионной реформы можно по ссылке.

О Вконтакте и Одноклассниках. Указ о блокировании Вконтакте, Яндекса, Одноклассников и Mail.Ru вступил в силу.

С телефона сайты уже не работают - Киевстар, Vodafone и lifecell начали блокировку российских сайтов.

НАТО считает, что блокировка сайтов - это вопрос безопасности, а не свободы слова.

ЕС ожидает от Украины подробных пояснений по поводу блокировки.

О безвизе. Безвиз наш! В Европарламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта.

О банках. Акции Райффайзен Банка Аваль обвалились на 20%, а аудит Приватбанка мог бы обойтись значительно дешевле и пройти быстрее.

О еде. Майские холода повредили половину урожая фруктов, тем временем Украина экспортировала рекордное количество зерна.

И ещё об экспорте. Право экспорта в ЕС уже получили 280 украинских предприятий.

Тексты дня.

Новый фронт или путь к цензуре: почему Порошенко блокирует соцсети России.

Что это было? Украина пошла по следам России, Китая и Северной Кореи или это на самом деле ответ на информационно-психологические операции армии и спецслужб России?

Кто будет отвечать за продажу активов на полтриллиона гривень. Ключевую должность в Фонде гарантирования вкладов заняла сотрудница этого ведомства, которая пообещала увеличить поступления от продажи активов. Однако эксперты убеждены, что главная задача на этом посту — борьба с коррупцией, а представитель "старой гвардии" с ней не справится.