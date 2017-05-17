Кабмин одобрил законопроект о пенсионной реформе

Кабинет министров Украины одобрил проект закона о реформе пенсионной системы.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду.

Представляя проект пенсионной реформы, премьер Владимир Гройсман сообщил, что она предусматривает изменения страхового стажа и сохранение возраста выхода на пенсию.

При этом, по словам Гройсмана, также проект закона предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа.

"Кроме того, проект предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа. Если тебе не хватает несколько лет до 25 лет страхового стажа и тебе не исполнилось 60 лет, то ты можешь компенсировать путем взносов в Пенсионный фонд", - заявил премьер.

Гройсман также сообщил, что на осовременивание пенсий в 2018 году понадобится 30,66 млрд гривен.

"В 2018 году осовременивание пенсий будет стоить, дополнительных 30 млрд гривен, которые получат украинские пенсионеры", - сказал он.

Гройсман призвал президента Петра Порошенко быстрее созвать Совет реформ для одобрения проекта закона о реформе пенсионной системы.

"После рассмотрения этого вопроса правительством сейчас я хотел бы, чтобы мы направили этот законопроект в Совет реформ, чтобы мы совместно с коалицией, президентом еще раз его рассмотрели - и, соответственно, после того направили в парламент для окончательного принятия", - сказал премьер.

Гройсман также отметил, что нужно ввести систему справедливого пенсионного обеспечения.

"Буду просить президента как можно скорее назначить Раду реформ для того, чтобы мы смогли - я бы очень хотел этого - рассмотреть пенсионную систему (реформу - ред.) и принять ее в Верховной Раде до очередных каникул парламента", - сказал он.

"Мы за эти месяцы подготовимся к тому, чтобы с 1 октября провести эти начисления - и чтобы 9 млн украинцев получили повышенные пенсии, как первые шаги восстановления социальной справедливости", - отметил премьер.

Гройсман добавил, что обещал предложить этот законопроект до конца мая - и сейчас он должен быть поддержан.

Экономическая правда