Новый фронт или путь к цензуре: почему Порошенко блокирует соцсети России

Что это было? Украина пошла по следам России, Китая и Северной Кореи или это на самом деле ответ на информационно-психологические операции армии и спецслужб России?

Указ Президента Порошенко от 15 мая, который блокирует для 15,3 млн украинцев подконтрольные Кремлю интернет-сервисы, в том числе такие популярные в Украине соцсети как "Вконтакте" и "Одноклассники", заметно всколыхнул общественность.

Страна поделилась на два лагеря: одни считают, что подобные санкции уже давно нужно было вводить, вторые уверены, что закрытие социальных сетей имеет намного больше общего с авторитарными режимами, чем с борьбой против российской пропаганды.

Уже через несколько месяцев cтанет известно, двигается Украина к тотальной цензуре и авторитаризму или открывает "новый фронт".

"Мягкая сила" Путина

"Российские спецслужбы ведут гибридную войну против населения Украины, используя в своих специальных информационных операциях интернет-ресурсы "ВКонтакте", "Одноклассники", "Mail.ru" и др., — сообщает Служба безопасности Украины. — СБУ постоянно фиксирует активное распространение через такие ресурсы антиукраинских призывов к радикальным протестным акциям с использованием оружия".

О том, что интернет, социальные сети, мобильные телефоны превратились — наряду с телевидением — в эффективный инструмент как внутренней, так и международной политики, президент РФ Владимир Путин писал в статье "Россия и меняющийся мир" за два года до развязывания агрессивной войны против Украины — в феврале 2012 года.

"В ходу все чаще и такое понятие, как "мягкая сила" — комплекс инструментов и методов достижения внешнеполитических целей без применения оружия, а за счет афинформационных и других рычагов воздействия, — пишет Путин. — К сожалению, нередко эти методы используются для взращивания и провоцирования экстремизма, сепаратизма, национализма, манипулирования общественным сознанием, прямого вмешательства во внутреннюю политику суверенных государств".

Показательным примером вмешательства России во внутреннюю политику суверенного государства с помощью соцсети "Вконтакте" стал запрос ФСБ России от 13 декабря 2013 года гендиректору соцсети Павлу Дурову с просьбой предоставить регистрационные данные авторов и администраторов проукраинских групп.

Тогда Павел Дуров отказал спецслужбе. Но через месяц он был вынужден продать свою долю в соцсети "из-за конфликта с ФСБ". Впоследствии "Вконтакте" был полностью выкуплен другом Путина Алишером Усмановым, совладельцем "Одноклассников" и Mail.Ru Group.

В настоящее время в РФ существует так называемый Реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор. В реестр внесены попавшие под украинские санкции домены и поддомены vk.com, odnoklassniki.ru, ok.ru, mail.ru, yandex.ru, через которые интернет-пользователи Украины подключаются к соответствующим сервисам.

C 1 января 2017 года закон РФ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" обязывает перечисленных организаторов распространения информации в интернете хранить на территории России информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео или иных электронных сообщений пользователей и информацию об этих пользователях в течение года, а сам контент — до шести месяцев.

Сервисы обязаны также предоставлять этот контент по требованию федеральных органов исполнительной власти.

Мобильные приложения подавляющего большинства заблокированных в Украине российских интернет-сервисов имеют практически неограниченный доступ к данным пользователя: местоположение, микрофон, камера, контакты, СМС, записанные фото и видеоролики, данные о wi-fi подключении.

По словам опрошенных ЭП разработчиков мобильных приложений, владельцы приложений могут получить доступ к камере или микрофону смартфона в любой момент без ведома пользователя.

Рейтинг сайтов по охвату интернет-пользователей Украины в возрасте 15 плюс, март 2017

Домен охват, % охват, млн чел 1 google 79% 17 2 vkontakte(vk.com) 71% 15,3 3 youtube.com 70% 15,1 4 mail.ru 64% 13,8 5 yandex 64% 13,8 6 olx.ua 51% 11 7 odnoklassniki(ok.ru) 51% 11 8 privatbank.ua 47% 10,1 9 rozetka (.ua/.com.ua) 44% 9,5 10 wikipedia.org 43% 9,3 Источник: Исследование Opinion Software Media проводится Factum Group Ukraine по заказу ИнАУ

Информационные войска Шойгу

"Эти сайты использовались для незаконного сбора информации, через сети применялась пропаганда. В частности через сеть Вконтакте применялся пиратский контент", — отметил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Высшее политическое руководство РФ уже не скрывает, что с 2013 года обладает возможностями для проведения информационных операций. 22 февраля 2017 года министр обороны РФ Шойгу признался, что в российской армии были созданы войска информационных операций.

В апреле 2015 года ТАСС сообщил, что Минобороны РФ создает в Крыму отдельную часть Войск информационных операций. "Новое формирование планируется полностью развернуть в октябре-ноябре текущего года", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, задачами части станут "нарушение работы информационных сетей вероятного противника и в результате нарушение функционирования его системы управления войсками", а также "обеспечение кибербезопасности своих информационных сетей".

Очевидно, что в агрессивной войне против Украины Российская армия делает ставку на информационно-психологические операции. Многочисленные системные атаки на объекты критической инфраструктуры Украины также носят российский след.

Спикеры ЭП в сфере кибербезопасности отмечают высокий уровень организации и координации атак, который характерен для правительственных хакерских группировок.

Фронт или "закручивание гаек"

Другой вопрос — не станут ли украинцы заложниками тотальной интернет-диктатуры? Ведь с такой же формулировкой украинская власть может запретить что угодно.

"Став на этот путь, почти невозможно остановиться — через полгода будем обсуждать блокировки сайтов у нас, а через два — использование этого механизма в политических целях… Китай, Северная Корея и Россия уже это прошли. Для чего наступать второй раз на те же грабли? Стыдно за людей, которые настолько не профессиональны", — отмечает президент холдинга Internet Invest Group Александр Ольшанский в комментарии ЭП.

"Я уверен, что очень скоро придут блокировать "Украинскую правду". У меня нет относительно этого каких-либо сомнений", — добавил он, подчеркнув, что Украина присоединяется к странам клуба, где господствует тотальная цензура и авторитарный стиль правления.

Как сообщает "Медуза", в России, например, с 2012 года были заблокированы 5,6 миллиона страниц, сайтов и IP-адресов, в том числе безобидных — вроде статей в энциклопедии "Луркоморье". Роскомнадзор не боится блокировать и крупные ресурсы: в 2015 году заблокирован крупнейший российский торрент-трекер RuTracker, в 2016 году ограничен доступ к корпоративной социальной сети LinkedIn.

"Характерно ведь что: чем больше демагогии — тем меньше демократии. Чем меньше демократии — тем хуже демография. Всё в этой жизни взаимосвязано. На словах — идём в Европу, на деле — прём в совок", — говорит управляющий партнер Creative Quarter Илья Кенигштейн об указе президента.

Спорным моментом также является вопрос законности этого документа.

Так, СЕО юрфирмы Axon Partners Дмитрий Гадомский считает, что в условиях действующего режима антитеррористической операции глава государства, как верховный главнокомандующий, имеет право подписывать подобные указы.

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга озвучил противоположную позицию. "В нашем законодательстве не предусмотрено ограничение доступа к сайтам без решения суда. То есть, если есть решение, то доступ может быть ограничен. Другой процедуры не существует", — заявил он.

Провайдерам уже шлют письма

Одной из первых на новости о запрете в Украине упомянутых российских ресурсов отреагировала Интернет-ассоциация Украины. Ее председатель Александр Федиенко заявил, что для реализации блокировки провайдерам может потребоваться время и большие средства на переоснащение оборудования и изменение топологии сети.

"По состоянию на сегодня это невозможно выполнить", — сказал он.

Совладелец одного из крупнейших интернет-провайдеров "Триолан" Владимир Сидоренко накануне в комментарии ЭП объяснил, что еще не знает, как технически реализовать указ президента.

Тем не менее, вопреки заявлениям отдельных провайдеров и представителей телеком отрасли о невозможности блокировки отдельных сайтов в Украине, технически реализовать это может практически каждый интернет-провайдер.

Мобильные операторы уже второй год фильтруют трафик по некоторым интернет-сервисам, чтобы в определенных тарифных пакетах предоставлять безлимитный доступ к таким сервисам.

Седьмой в Украине по размерам абонентской базы интернет-провайдер "Ланет" заявил, что может заблокировать российские сайты за несколько минут.

"Укртелеком" уже начал подготовку к блокировке интернет-ресурсов. О том, что большинство провайдеров имеет техническую возможность закрыть доступ к отдельным сайтам заявило и СБУ.

Источник: Expert & Consulting

"Уже сейчас я обращаюсь к провайдерам, пока СБУ готовит информационные письма, которые придут завтра — начинайте уже сегодня блокировать российский контент", — заявил накануне глава СНБО Александр Турчинов. Указ президента уже вступил в силу.

А тем временем пользователи запрещенных соцсетей, и администрации соцсетей собирают информацию о том, как им обойти запрет. Так, во вторник пользователи "ВКонтакте" получили сообщения следующего содержания:

"Указом президента П.А. Порошенко "ВКонтакте" может быть заблокирован на территории Украины. Мы любим наших украинских пользователей и хотим, чтобы Вы всегда оставались на связи со своими друзьями и близкими. В интернете есть подробные инструкции, как не потерять свои контакты и важную информацию".

По ссылке, которая указывается в письме, можно получить подробную инструкцию "Как получить доступ к ВКонтакте, если провайдер его заблокировал?"

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Как будут бороться с этим провайдеры и правоохранительные органы, пока что остается загадкой.

"Реальная блокировка невозможна, опыт России и Китая говорит о том, что это будет имитация", — считает Ольшанский.