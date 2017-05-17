Кто будет отвечать за продажу активов на полтриллиона гривень

Ключевую должность в Фонде гарантирования вкладов заняла сотрудница этого ведомства, которая пообещала увеличить поступления от продажи активов. Однако эксперты убеждены, что главная задача на этом посту — борьба с коррупцией, а представитель "старой гвардии" с ней не справится. (Укр.)

Поки медійний простір намагається вгадати, хто стане головою НБУ, у Фонді гарантування вкладів відносно тихо пройшли кадрові ротації, від яких залежить доля активів банків-банкрутів на сотні мільярдів гривень.

У результаті відкритого конкурсу переможцем на посаду заступника, відповідального за продаж та управління активами, стала співробітник Фонду гарантування Світлана Рекрут, яка несподівано обійшла сильних кандидатів з банківського ринку.

Це породило чутки, що посада віддана одній з політичних сил напередодні голосування за нового голову Нацбанку.

Святе місце

Донедавна головною вакантною посадою у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб була посада заступника директора-розпорядника відомства.

За цією монотонною назвою насправді ховаються значні повноваження. Вони дозволяють впливати на продаж та управління активами, балансова вартість яких сягає півтрильйона гривень, а також призначати, контролювати та звільняти тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банків.

Тобто у нового заступника фонду будуть "найжирніші" департаменти з надзвичайно високими корупційними ризиками і професійними викликами.

Враховуючи резонанс навколо реалізації активів та прозорості цього процесу, призначення на посаду за традицією вирішили провести через конкурс.

Хотіли як краще

Цього разу конкурс проводився кількома етапами. Спочатку кандидати подавали документи, а потім на претендентів чекали співбесіди. Перша — з ключовими працівниками фонду, які відібрали п'ятьох фіналістів.

Фіналісти повинні були виконати домашнє завдання і виступити перед Адміністративною радою фонду. Це один з органів управляння, до якого входять представники кількох фінансових відомств: НБУ, ФГВ, Мінфіну та парламенту.

Членами Адміністративної ради є керівник секретаріату фінансового комітету парламенту Ігор Прийма, голова ФГВ Костянтин Ворушилін, представник Мінфіну Юрій Гелетій, директор департаменту фінансового контролінгу НБУ Олег Стринжа та директор департаменту стратегії та реформування НБУ Михайло Відякін.

Пройшли співбесіду п'ять учасників: екс-голова Universal банку Дмитро Кузьмін, екс-заступник голови правління банку "Форум" Олександр Ярецький, директор фінансового департаменту ФГВ Олена Нужненко, директор департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків ФГВ Світлана Рекрут та керівник ГО "Асоціація потерпілих вкладників "Форум SOS" Герман Панікар.

До фінальної співбесіди головним кандидатом у Фонді гарантування вважали Кузьміна. Співрозмовники ЕП у фонді називали його найсильнішим кандидатом, але він не зміг з'явитися на фінальну співбесіду, оскільки перебував за кордоном. Таким чином, на посаду претендувало чотири особи, дві з яких — працівники фонду.

Правда, на думку деяких учасників фінальної співбесіди, вона була формальною.

"За результатами обох співбесід у мене склалося враження про формальність конкурсу. Банк, наймаючи касира, витрачає на співбесіду більше часу, ніж сукупно витратив фонд на двох співбесідах, підбираючи собі ключового керівника.

Керівника, якому підпорядковані основні департаменти, відповідальні за всі аспекти роботи з неплатоспроможним банком, починаючи від підбору кандидатури уповноваженої особи і закінчуючи продажем активів", — каже фіналіст Ярецький.

"Особливо мене вразило, коли тебе на другому пункті підготовлених тез перебиває член Адміністративної ради фонду, який відповідає за реформування банківської системи (Михайло Відякін. — ЕП) зі словами: "Якщо ви будете тільки розповідати, то ми тут скоро всі позасинаємо. Перейдімо до запитань", — додає Ярецький.

Схожі враження від співбесіди отримав інший фіналіст, який попросив не називати його: "Питання не стосувалися розвитку фонду. Вони ставилися так, щоб збити кандидатів і швидше завершити співбесіду. Тривало все це 15-20 хвилин".

Більшість опитаних співрозмовників сумнівається в об'єктивності конкурсу. Більше того, окремі учасники вважають, що це місце було квотою "Народного фронту".

"Колишній начальник відділу у рейтинговому агентстві, без особливого досвіду роботи в банківській системі, не виграла б чесний конкурс. Добре інформовані люди мені ще до фіналу сказали: посада закріплена за НФ, тому шанси прорватися близькі до нуля", — говорить співрозмовник ЕП, знайомий з ходом конкурсу.

Співрозмовник у ФГВ має іншу думку: "Серед тих кандидатів, які були, Рекрут найсильніша. Її бачення було глибшим за бачення інших кандидатів. Більше того, вона встигла реалізувати немало цікавих проектів у Фонді гарантування".

За даними джерел, Рекрут отримала чотири голоси: від Ворушиліна, Прийми, Відякіна та Стринжи. ЕП попросила Прийму прокоментувати, чим Рекрут була краща за інших кандидатів, проте він відмовився коментувати свій вибір. В НБУ повідомили, що запит взяли в роботу, проте на поставлені питання не відповіли.

Хто така Світлана Рекрут

Світлана Рекрут — колишній начальник відділу фінансових проектів рейтингового агентства "Кредит-рейтинг". Прийшовши до Фонду гарантування, вона очолила відділ із впровадження планів врегулювання неплатоспроможності банків.

У багатьох вона асоціюється з її попередником на цій посаді Андрієм Кияком, якого преса пов'язує з "Народним фронтом". Кияк після роботи у ФГВ має не найкращу репутацію. На ринку про нього говорять як про людину, до якої можна було звертатися за послугами з "гри на пониження" цін на активи, які реалізовував фонд.

Окремі співрозмовники ЕП висловили думку, що призначення на посаду Рекрут є "поверненням Кияка" для відновлення схем, які існували у фонді до створення консолідованого офісу продажів активів та переходу на систему продажів ProZorro.

На питання про відносини з Кияком Рекрут відповідає так: "Андрій Кияк був моїм керівником до листопада 2016 року. Зараз звичайні відносини, як у колишніх колег".

Політичні домовленості щодо її призначення Рекрут відкидає: "Рішення щодо участі у конкурсі ухвалювала особисто. Жодних консультацій з представниками будь-яких партій або вищими чиновниками не проводила", — наголошує Рекрут.

Основним завданням на посаді заступника директора-розпорядника вона бачить підвищення ефективності роботи з активами неплатоспроможних банків, а саме — збільшення надходжень до фонду від управління та продажу активів.

Для цього вона планує запровадити практику початку торгів з номінальної вартості активу, проведення "голландських аукціонів", об'єднання у пули активів, які неодноразово виставлялися на продаж.

"Це підвищить прозорість ринку проблемних активів і створить для всіх учасників єдині правила гри", — так описує свої перші плани на цій посаді Рекрут.

Однак близький до Фонду гарантування співрозмовник ЕП налаштований менш оптимістично: "У фонді потрібна людина, яка протидіятиме корупції. Прихід на посаду представника "старої гвардії" нічого хорошого вкладникам не обіцяє".