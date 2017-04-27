OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

Главные экономические новости за 27 апреля.

Об обысках СБУ. Обыски сотрудниками Службы безопасности Украины в офисе ПАО "Укргазвыдобування" проводятся в рамках дела об использовании запрещенного шпионского программного обеспечения российского производства.

СБУ, тем временем, продолжает гнуть свою линию: Федеральная служба безопасности России могла получать данные из Украины благодаря программному обеспечению "Стахановец", которое обнаружили в 8 компаниях, в частности, "Укргазвидобування" и "Dragon Capital".

О ДТЭК. Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что так называемая формула "Роттердам+" в данный момент работает.

Также ДТЭК планирует отказаться от потребления дефицитного антрацита и перевести свои ТЭС на уголь марки "Г".

О "Газпроме" и "Нафтогазе". Газпром увеличил требования к "Нафтогазу Украины" в арбитраже Стогкольма с 31,7 миллиардов долларов до 37 миллиардов долларов.

О "Сбербанке". Латвийский Norvik Banka был исключен как структурная единица из сделки по покупке украинского Сбербанка.

Об экспорте электроэнергии. Президент Украины и президент Беларуси Александр Лукашенко обсудили возможность возобновления экспорта украинской электроэнергии в Беларусь.

"Договорились, обсудили и дали соответствующие поручения о возможности экспорта украинской электроэнергии для белорусских потребителей", – сказал Порошенко.

Об экспорте аграрной продукции. Сальдо внешней торговли Украины аграрной продукцией за первый квартал 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 выросло на 37,7% и составило 3,5 миллиарда долларов.

О госдолге. Совокупный государственный долг Украины в марте вырос на 0,82%, или на 0,59 млрд долларов до 72,35 млрд долларов.

Об отмене абонплаты на газ. В "Правительственном курьере" опубликовано решение Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг, которым отменяется введение абонентской платы за газ.

О гендиректоре "ВостГОК". Соломенский райсуд Киева отказался арестовать и отпустил под домашний арест гендиректора госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" Александра Сорокина.

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ЭП поговорила с главой ДТЭК Максимом Тимченко о мотивах Рината Ахметова, его отношениях с окружением президента, и Игорем Коломойским, о приватизационных планах и о скандальной формуле "Роттердам+".

Что СБУ искала в Dragon Capital

Обыски в инвесткомпании Dragon Capital шокировали страну. Действительно ли СБУ искала в инвесткомпании нелегальный софт, или правоохранителей в очередной раз используют как инструмент давления?