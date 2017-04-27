Что СБУ искала в Dragon Capital

Обыски в инвесткомпании Dragon Capital шокировали страну. Действительно ли СБУ искала в инвесткомпании нелегальный софт, или правоохранителей в очередной раз используют как инструмент давления?

Головним ньюзмейкером попереднього дня стала Служба безпеки. Обшуки правоохоронців в офісі однієї з найбільших в Україні інвесткомпаній Dragon Capital викликали неабиякий резонанс в бізнесових і громадських колах.

Навіть прем'єр Володимир Гройсман не зміг стримати свого здивування, коли під час засідання уряду дізнався про це. "Мені щойно повідомили, що проходять обшуки в інвестиційній компанії Dragon Capital. Ну як на це реагувати?", — обурився він.

Саме на засіданні уряду стало відомо, що до відомої інвесткомпанії навідалася СБУ.

Як повідомила ЕП голова прес-служби компанії Ольга Белобловська, правоохоронці з'явилися в офісі компанії близько 11.30. Офіційним приводом для такого візиту стало нелегальне використання компанією програмного забезпечення.

На своїй сторінці у Facebook Dragon Capital повідомила, що обшук пройшов без порушень і тиску. Були вилучені три комп'ютери, а не вся техніка, як повідомлялося на початку, і це ніяк не вплинуло на роботу компанії.

Трохи згодом в прес-службі СБУ заявили, що далеко не неліцензійний Windows став причиною обшуків, а буцімто заборонене шпигунське програмне забезпечення російського виробництва Spyware. У відомстві також підкреслили, що вісім компаній підозрюються у використанні шпигунських програм, і Dragon Capital серед них.

"Під час обшуків у цих компаніях було вилучено комп'ютерну техніку зі встановленими на ній вищезгаданими шпигунськими програмами виробництва РФ, які, згідно з висновком експертів, належать до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації", — повідомила Служба безпеки на своєму сайті.

В Dragon Capital повідомили, що йшлося про програму, яка контролює робочий час працівників компанії.

Шукали нелегальний софт представники СБУ також в державній компанії "Украгазвидобування". До яких ще компаній в той день навідувалися правоохоронці, наразі поки що невідомо.

Проте, незважаючи на пояснення Служби безпеки, цей орган останнім часом, та і раніше теж, не користувався довірою у наслення, і особливо у бізнесу. Чимало подібних обшуків, зазвичай, нічим не закінчувалися і лише в поодиноких випадках вони мали логічне продовження.

Часто СБУ виконує роль такого собі "посередника", який доносить певну інформацію до бізнесу: або від представників влади, або від конкурентів. ЕП розбиралася, чи це саме стало підставою обшуків в Dragon Capital.

"Капітан обережність"

Dragon capital — одна з найбільших інвестиційних компаній України. Компанія була створена 2000 року в Києві вихідцем з чеської інвестиційної компанії Wood & Co — Томашем Фіалою, якому належить контроль над компанією і сьогодні. Крім Фіали, в компанії мають частки міноритарні акціонери, до недавнього часу серед них був один з найбільших світових банків — Goldman Sachs.

Компанія надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних і приватних клієнтів. Брокерський відділ Dragon Capital є найбільшим українським торговцем акціями. Крім торгівлі на фондовому ринку, компанія також інвестує в український ринок житлової та комерційної нерухомості.

Так, британський фонд DUPD, створений Dragon Capital в лютому 2007, вже інвестував понад $250 млн в ряд проектів в Україні, серед яких житловий комплекс Obolon Residences, котеджне містечко Green Hills, клубне селище Riviera Villas, мережа гіпермаркетів "Нова Лінія" і компанія Arricano, яка інвестує в об'єкти торгової нерухомості: торгово-розважальні центри Skymall (Київ), Sun Gallery (Кривий Ріг), City Mall (Запоріжжя), Inter Mall (Сімферополь) та інші.

В число активів інвесткомпанії входить також компанія "Медіа-ДК", яка видає журнал і сайт "Новое Время". Генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала також очолює Європейську бізнес асоціацію і вважається одним із найвпливовіших інвестбанкірів в Україні.

До інвестицій компанія відноситься досить обережно. Український Forbes свого часу охрестив Фіалу "Капітаном обережність". Так, його компанія ніколи не інвестувала в акції позикові гроші.

У той же час, сам Фіала менш обережний в своїх публічних висловлюваннях, на відміну від інвестиційної стратегії. Порівняно з іншими інвестбанкірами, він коментує політичну ситуацію зазвичай гостріше, ніж його колеги.

Наприклад, він не соромився говорити про те, що місця в списку БПП продавалися. А в своєму недавньому інтерв'ю ЕП активно критикував правоохоронні та силові органи за тиск на бізнес і нагадував президенту Петру Порошенко, що той сам ще недавно як бізнесмен на них скаржився.

"Якщо слідувати рецептами Кахи Бендукідзе, то їх варто просто розігнати. Каха говорив: "уявіть, якби в будівлі цього міністерства або органу вибухнула бомба, і завтра воно б уже не існувало, то це було б добре чи погано для країни і бізнесу?", — цитував грузинського реформатора чеський інвестор.

"Це бозна-що, але не боротьба з кіберзлочинністю"

Юристи і лідери думок з IT галузі вкрай скептично ставляться до озвученого СБУ приводу для обшуку в Dragon Capital — використання шпигунського ПЗ виробництва Росії.

CEO юридичної компанії Axon Partners Дмитро Гадомський каже, що ст. 359 КК, в рамках якої проходив обшук, ще 10 років тому стала для СБУ популярним приводом для вимагання грошей у звичайних людей. Особливо ця тенденція набрала обертів в останні 5 років.

Схема вимагання була простою — людина купувала на Аliexpress ручку з мікрофоном або флешку з відеокамерою. СБУ затримувала посилку на кордоні, а потім співробітники спецслужби приходили до покупця з обшуком і порушували проти нього кримінальну справу.

"По суті, від цієї кримінальної справи потрібно було відкуповуватися, — розповідає Дмитро Гадомський. — Так СБУ почали називати Службою брелків України, тому що за брелки порушували кримінальні справи".

Тепер цю статтю СБУ застосовують до софту, каже юрист.

"Тобто, СБУ каже, що цей шпигунський софт ввозиться без ліцензування, без дозволу. Якихось критеріїв, за якими можна перевірити, чи стосується софт шпигунського ПЗ, не існує. Тому СБУ може в принципі будь-який софт, починаючи від Microsoft Windows, в якому прямо в ліцензійному договорі прямо написано, що він збирає інформацію негласно, назвати шпигунським", — вважає Гадомський.

Його колезі, партнеру юридичної компанії "Лексфор" Владиславу Шаповалу, який представляє в Україні інтереси Microsoft, невідомі випадки масового вилучення спецслужбами комп'ютерів у бізнес-структур за ст. 359. Тим більше, що "спеціальні технічні засоби" — це все-таки не звичайні ПК або ноутбуки, зазначає юрист.

При цьому Владислав Шаповал звертає увагу на те, що за останні роки всі "гучні" випадки обшуків/вилучень комп'ютерів правоохоронними органами не закінчилися обвинувальним вироком.

"Більше того, якщо сам правовласник (той же Майкрософт) ініціював справу про неліцензійне використання його продуктів, то, як правило, ні правоохоронні органи, ні суди не робили нічого, щоб забезпечити йому доступ до комп'ютерів порушника і допомогти в зборі необхідних доказів. Виходячи з цього, я можу припустити, обшук Dragon Capital — це історія про що завгодно, але не про боротьбу з кіберзлочинністю", — робить висновок юрист "Лексфор".

Альтернативна версія

Версія обшуків СБУ відома, проте власник інвесткомпанії вважає, що справжній мотив для візиту в Dragon Capital — інший. Буцімто, дії силовиків — це спроба натиснути на Фіалу у справі Skymall.

Раніше в інтерв'ю ЕП Фіала уже описував цю історію.

Британський фонд DUPD, одним з акціонерів якого є Dragon Capital, інвестував в холдингову компанію Arricano. Вона була власником юрособи, яке володіло пакетом 50% -1 акція SkyMall. Пакетом 50% + 1 акція володів одіозний бізнесмен Андрій Адамовський через компанію Stockman, директором якої був Олександр Грановський (нардеп від БПП, ЕП).

У компанії Arricano був опціон викупити частку Stockman з прибутковістю 40% річних. Цим опціоном Arricano скористалася, але Stockman відмовилася цей опціон виконувати. Між сторонами почалися судові тяжби.

Навесні 2016 року Лондонський арбітраж прийняв чергове рішення, яким визнав, що збитки від управління цим об'єктом компанією Stockman перевищив ціну опціону, тому Stockman повинна ці акції віддати протягом місяця без будь-якої оплати з боку Arricano. Вони цього не зробили.

Після програшу в 2014 році вони вивели Sky Mall на банк "Південний". Схема проста: взяли кредит і не розрахувалися за нього. Таким чином об'єкт юридично перейшов до банку "Південний", але переговори з того часу з Фіалою, за словами інвестбанкіра, все одно продовжува вести Андрій Адамовський.

Колишній нардеп і активіст Єгор Фірсов впевнений, що причина обшуків — конфлікт навколо Sky Mall.

"Минулого тижня я отримав постанову від Генеральної прокуратури про закриття кримінальної справи стосовно Адамовського, Грановського та їх спільників. Прокуратура не знайшла підтверджень рейдерського захоплення, як втім і інших злочинний дій. На думку слідчих, іноземні інвестиції перейшли в кишені українських чиновників і політиків абсолютно законно.

А всі аргументи законних власників, буцімто, порожні беззмістовні заяви. А рішення високого суду Британії та визнання Грановського в отриманні кеша — це теж недостатні докази. Такий вердикт прокуратури. Слідство припинити, рейдерів залишити в спокої", — написав він на своїй сторінці в Фейсбуці.

Новини розлетілися по світу

"Якщо не буде аргументованого пояснення необхідності цих дій — це черговий удар по інвестпривабливості країни. Сьогодні в посольстві Нідерландів був прийом на честь дня короля. Основною темою розмови було з'ясування причин обшуків в Dragon Capital і УГД рівень захисту прав інвесторів в Україні", — зазначає виконавчий директор "Transparency International Ukraine" Ярослав Юрчишин.

Є доручення Гройсмана розібратися. Однак Кабмін не може впливати на СБУ — це може тільки президент.

"Єдине, що може не дати спустити все на гальма — це публічна позиція Томаша Фіали і Європейської бізнес асоціації. Я сьогодні в Страсбурзі, спілкуюся з депутатами європейських країн, представниками експертного середовища. Про це тут багато розмов, ніхто не розуміє реальних причин", — заявив ЕП старший партнер юридичної фірми Ario Юліан Хорунжий.

Обшук в одній з найбільших інвесткомпаній країни — це не окремий випадок, а питання інвестиційної привабливості країни керуючий партнер AVentures Capital Андрій Колодюк. Завдані збитки будуть обчислюватися мільйонами доларів. Питання в тому, хто буде нести за це відповідальність?

"Я вважаю, що прем'єр міністр і президент повинні взяти це питання під особистий контроль і відзвітувати перед бізнесом і громадськістю. Інакше бізнес повинен об'єднатися і не підтримувати на наступних виборах тих, хто сьогодні допускає розбійні дії по відношенню до бізнесу і до всієї країни", — вважає Колодюк.

Всеволод Некрасов, Галина Калачова, Олександр Мойсеєнко, Аліна Полякова, ЕП