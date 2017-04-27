ДТЕК хоче відмовитися від антрациту - переходить на "газове" вугілля

Енергохолдинг ДТЕК планує відмовитися від споживання дефіцитного антрациту і перевести свої ТЕС на вугілля марки "Г".

Про це в інтерв'ю ЕП повідомив гендиректор ДТЕК Максим Тимченко.

Тимченко зазначив, що під час останньої зустрічі з власником ДТЕК Ринатом Ахметовим обговорювалося питання збільшення видобутку "газового" вугілля.

"Останній контакт був вчора (20 квітня, ЕП) за результатами поїздки в "Добропіллявугілля". Я був там два дні. Ми зараз розбудовуємо всю ідеологію бізнесу на збільшення видобутку марки "Г" щоб замінити антрацит втрачений на Донбасі", - сказав СЕО ДТЕК.

"Відповідно, я ділився враженнями про те, яка ситуація в Добропіллі, як ми можемо збільшити видобуток, скільки потрібно інвестувати і так далі. У ситуації глибокого дефіциту вугілля потрібно приймати реальні дії, приймати швидкі рішення, щоб підготуватися до зими", - заявив Тимченко.

За його словами, ціна цього питання тільки по Добропіллю в цьому році - понад 1 млрд гривень.

"ДТЕК переходить на марку "Г". У нас на наступному тижні починається проект з переведення двох блоків по 150 МВт на Придніпровській ТЕС. Це вже готовий проект і до опалювального сезону ми переведемо два цих блоки", - заявив гендиректор компанії.

"До наступного опалювального сезону ми переведемо всю Придніпровську станцію на марку "Г". Криворізьку ТЕС зараз рахують - я думаю, вже цього літа ми приймемо рішення про те, скільки це буде коштувати. Директор станції пропонує перевести половину станції на марку "Г", а половину залишити на антрациті", - підсумував Тимченко.

Нагадаємо, 15 березня DTEK Energy Group заявила про захоплення бойовиками так званих "ДНР" і "ЛНР" всіх активів "ДТЕК Енерго" на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.

Саме на захоплених підприємствах видобувався дефіцитний антрацит, який до цього постачався на ТЕС, що знаходяться на підконтрольній українському уряду території.

Станом на 18 квітня в Україні зупинилися п'ять з шести ТЕС, працюючих на дефіцитному антрациті.



Економічна правда