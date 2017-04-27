Газпром збільшив вимоги до Нафтогазу до 37 мільярдів доларів

Газпром збільшив вимоги до "Нафтогазу України" в арбітражі Стогкольма з 31,7 мільярдів доларів до 37 мільярдів доларів.

Про це йдеться в звіті російської компанії, передає РІА.

Також повідомляється, що арбітраж Стокгольма винесе рішення за позовами російського Газпрому і "Нафтогазу України" 30 червня.

Газпром і Нафтогаз судяться в шведському суді з червня 2014 року. Позови стосуються контрактів на поставки "блакитного палива" з Росії в Україну і транзит через українську територію від 2009 року.

Як повідомлялося, "Газпром" звернувся до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма з проханням про арбітраж з метою стягнення з "Нафтогазу" боргу за поставлений в 2013-2014 роках газ, а також коштів за формулою "бери, або плати".

Зі свого боку "Нафтогаз" звернувся з позовом про ретроактивну зміну ціни, відшкодування переплат і скасування заборони реекспорту. Суд об'єднав обидва позови.

У річний звітності НАК "Нафтогаз України" повідомлялося, що взаємні претензії російського Газпрому і Нафтогазу за договором купівлі-продажу газу становлять близько 45,7 млрд і 17,9 млрд доларів відповідно.

Економічна правда