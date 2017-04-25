OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

Главные экономические новости за 25 апреля.

Об электроснабжении "ЛНР". Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в ночь на 25 апреля полностью прекратила электроснабжение на неподконтрольные территории Луганской области.

Позже Российская Федерация заявила о том, что обеспечит Луганскую область бесперебойными поставками электричества.

О Мартыненко. Несмотря на аресты экс-нардепа Николая Мартыненко, Государственное предприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" и ОАО "Объединенная горно-химическая компания" продолжают торговать собственной продукцией через новые "прокладки".

О банках. В период с мая 2016 года по апрель 2017-го по 13 лицам были поданы в Национальный банк заявки на так называемое отбеливание репутации, семь из которых были одобрены.

Еще Диамантбанк (Киев), признанный днем ранее неплатежеспособным, во вторник отчитался о выходе по итогам января-марта 2017 года на прибыльную деятельность после четырех кварталов убытков.

О госкомпаниях. По состоянию на начало апреля 15 крупных госкомпаний продолжают невыполнение возложенных на них обязательств по проведению независимого аудита с привлечением аудиторских компаний мирового уровня.

О Центрэнерго. Грузинская компания ООО "Сакнахшири (Группа Джи-Аи-Джи)"/Sakhnakhshiri GIG Group) стало победителем тендера ПАО "Центрэнерго" на поставку 700 тысяч тонн угля.

О USAID. В проекте бюджета США на 2018 год предусматривается значительное сокращение помощи развивающимся странам.

Например, внешнюю помощь Украине, которая направлена на поощрение политических и экономических реформ, предлагается сократить на 68,8%. Проект предусматривает сокращение финансирования до 177 млн. 880 тыс. с ранее запланированных почти 571 млн. долларов.

О безработных. Безработными в Украине являются около 1,9 миллиона граждан.

О Нацполиции. Глава Национальной полиции Сергей Князев попросил увеличить финансирование его ведомства на 4 миллиарда гривен.

Об УЗ. Международное рейтинговое агентство Standard & poor's подтверждает корпоративный рейтинг компании на уровне SD ("выборочный дефолт") и рейтинг выпуска облигаций объемом 500 млн долларов сроком погашения в 2021 году - на уровне ССС+.

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