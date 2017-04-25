В Україні майже 2 мільйони безробітних - Розенко

Безробітними в Україні є близько 1,9 мільйона громадян.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"На сьогоднішній день кількість безробітних коливається на рівні 1,9 млн українців", - сказав він в ефірі телеканалу ZIK.

При цьому Розенко зазначив, що в Україні близько 18 млн реально працездатних громадян, з яких страхові внески до Пенсійного фонду платять близько 11 млн чоловік.

Нагадаємо, за даними Держстатистики, станом на 1 квітня 2017 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 406,8 тис. безробітних.