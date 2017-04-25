Прощай, водитель. Почему автономные авто изменят историю человечества в 2021 году

Автомобильный коллективный разум, автопромышленность 2.0, гуманизация роботов-автомобилей, "умные" города — человечество неожиданно для себя одной ногой стало на порог эры полностью автономных автомобилей и, похоже, плохо представляет, что с этим теперь делать.

Nissan и Audi нанимают антропологов и социологов, чтобы научить автомобили действовать более человечно, а потребители уже интересуются вопросами этики решений автономных машин в критических ситуациях.

Как и когда роботы полностью устранят человека от управления автомобилем?

Прогнозы автоиндустрии

27 февраля 2017 года ведущая исследовательская компания в области технологий Altimeter Group, США, опубликовала исследование о перспективах и временных рамках появления автономных транспортных средств.

Специалисты компании изучили беспилотные технологии, которые предлагают 26 автопроизводителей и 50 разработчиков ПО и оборудования.

Главный итог исследования — известен год появления полностью автономных автомобилей: 2021-й. Отправной точкой для их создания стали полуавтономные автомобили. Большинство производителей автомобилей и технологических компаний ориентируются на лидера мирового рынка — компанию Tesla.

Производители предлагают функции автоматической парковки, адаптивного круиз-контроля, экстренного торможения, полуавтоматического вождения в пределах автострад. Эти функции помогают потребителям чувствовать себя комфортнее, их успокаивает мысль, что роботы контролируют руль.

Автомобили как платформы

Стартапы и технологические лидеры ускоряют инновации в сфере технологий автономного вождения. Они заставляют доминирующие компании сотрудничать, покупать их или наращивать R&D в результате конкуренции. Toyota, Intel и Mercedes-Benz уже имеют подразделения по автономным технологиям.

Автопроизводители идут в направлении программного и аппаратного обеспечения. Причина в том, что будущая прибыль будет меньше зависеть от производства, продаж и обслуживания, а больше от монетизации вождения.

Города должны поумнеть

В то время как автопроизводители преследуют цель в 2021 году выпустить полностью автономные автомобили, уже сейчас видны большие преграды на пути к "светлому будущему". Это отсутствие необходимой городской инфраструктуры и политики модернизации города под нужды данной технологии.

От игроков автономной индустрии стоит ожидать нетипичных шагов. Примером может служить ситуация, когда несколько автопроизводителей-конкурентов совместно используют картографические сервисы и данные об окружающей среде. Так они ускорят появление автономных транспортных средств.

Без такого подхода автопроизводителям придется инвестировать в дорогостоящую стороннюю или запатентованную технологию, которая требует тщательного тестирования и приводит к более длительным срокам разработки.

Новые рабочие места

Ведущие автопроизводители борются за привлечение экспертизы и талантов из отраслевых стартапов. Автоконцерны покупают такие стартапы, заключают с ними партнерство или инвестируют в них. Все ради того, чтобы заполучить талантливых специалистов и ускорить развитие уникальных технологий.

Компании опережают друг друга в попытке нанять тех, кто достиг успехов в области машинного обучения и робототехники. Поскольку развивается вся идея автомобиля, для инноваций созрели такие направления, как дизайн кузова и интерьера. В результате растет потребность в дизайнерах.

3D-картография и будущее

Картографическое программное обеспечение стало отдельной категорией среди поставщиков технологий для автономного транспорта. В дело в том, что трехмерное картографирование местности — критический компонент эффективности и безопасности беспилотных автомобилей.

Каждый бордюр, дорожная разметка, светофоры, знаки, здания, перекрестки должны быть представлены в 3D для создания цифровой сети и индекса местоположения автомобиля в ней. Это позволяет автомобилям видеть дорогу.

Виртуальный коллективный разум

В отличие от проблемы взаимодействия, с которой сталкивается отрасль IoT — интернет вещей, автономные автомобили смогут "разговаривать" друг с другом — Vehicle-to-Vehicle, сокращенно V2V. Они будут делиться друг с другом дорожными данными и данными об окружающей среде.

Автомобили будут сообщать следующим за ними машинам о препятствиях. Так они будут оптимизировать маршруты и предотвращать аварии. Каждый аспект транспортного средства и его окружение создают беспрецедентные уровни данных. Один автомобиль будет использовать 4 тыс ГБ данных в день.

Машинное обучение, искусственный интеллект и наука о данных — все это необходимо конвертировать в ценности: улучшенные или новые услуги, повышение безопасности, эффективное использование топлива, более сжатые сроки доставки, более дешевую страховку, интегрированные системы платежей.

Отказаться от вождения

Потребители скептически относятся и даже опасаются роботов-автомобилей. Многие считают, что автономные машины неизбежны, но пока не готовы отказаться от вождения. Эксперты и потребители обеспокоены и тем, как с точки зрения этики будет вести себя искусственный интеллект в экстренных ситуациях.

Это вынуждает автопроизводителей наращивать усилия в области PR-продвижения автономных транспортных средств. Автопроизводители пытаются доступно рассказать о своих новшествах в сфере беспилотных технологий.

Например, поведать о том, что новые транспортные средства уже поставляются с ранними полуавтономными функциями помощи водителю, такими как экстренное торможение, смена полосы движения, автоматическая парковка.

Заслужить доверие потребителей

Потребители осторожно относятся к автономной машине, потому что она не является человеком. Потребители ссылаются на вопросы доверия, страха и этики как причины, по которым им трудно представить будущее беспилотных авто.

Их беспокоит, что автомобили перестают быть традиционным статусным предметом. Еще потребители знают, автомобили запрограммированы реагировать так, что могут нанести ущерб или уничтожить других людей.

Перед выпуском полностью автономных автомобилей производителям необходимо будет нивелировать страхи и "очеловечивать" технологии.

Наука о социуме

В дополнение к науке о данных все более популярной в сфере разработки автономных автомобилей становится социология. Nissan и Audi нанимают антропологов и социологов. Они призваны построить интеллектуальные транспортные средства, которые могут "думать" и действовать более человечно.

Цель состоит в том, чтобы научить автомобили сообщать о своих намерениях другим людям и транспортным средствам.

Новые дата-компании

Автомобили — это серверы на колесах. Автопроизводители также станут дата-компаниями, заимствуя идеи у Apple, Google и Facebook. Цель таких производителей — преобразовать данные в инсайты и настраивать потребительские сервисы для предоставления клиентам добавленной стоимости.

Компании BMW iVentures и Toyota Research Institute уже сотрудничают с такими фирмами как Nauto с целью обмена данными о драйверах для более быстрого улучшения систем автономных транспортных средств.

Статья подготовлена по материалам Altimeter Group и readwrite.com