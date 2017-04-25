"Центренерго" з третьої спроби знайшло вугілля у Грузії

Грузинська компанія ТОВ "Сакнахшірі (Група Джі-Ай-Джі)" /Sakhnakhshiri GIG Group) стала переможцем тендеру ПАТ "Центренерго" на постачання 700 тисяч тонн вугілля.

Про це свідчать результати аукціону в системі закупівель ProZorro, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сакнахшірі" за підсумками аукціону запропонувало поставити вугілля за 1,809 млрд гривень, без ПДВ.

Таким чином, у разі затвердження результатів торгів вартість вугілля "Центренерго" становитиме близько 97 доларів/тонна при первісно очікуваних близько 102 доларів/тонна.

Як зазначається, грузинська компанія в довідці про досвід поставок вказує про раніше здійснені поставки вугілля на адресу двох вірменських і болгарської компанії, а також всередині Грузії - близько 300 тисяч тонн щорічно.

100% ТОВ "Сакнахшірі (Група Джі-Ай-Джі)" належить ТОВ "Джі-Ай-Джі Холдинг" і входить в "Грузинська індустріальна група" (GIG) - холдингову компанію засновником якої є Давид Бежуашвілі, брат екс-міністра оборони і екс-міністра закордонних справ Грузії Гели Бежуашвілі.

Нагадаємо, що раніше "Центренерго" скасував два оголошених в березні-квітні тендери на постачання 700 тисяч тонн вугілля через відсутність пропозицій і оголосило третій.