OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

Главные экономические новости за 24 апреля.

О коррупции. Размер предмета преступлений, которые расследуются Национальным антикоррупционным бюро, достигает 85 миллиардов гривен.

О банке Мартыненко и Жвании. Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Диамантбанк".

О повышении цен на газ. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что повышение цен на газ в ближайшее время не предвидится.

Об электроэнергии в ОРДЛО. "Луганское энергетическое объединение" Константина Григоришина планирует с 25 апреля отключить электропитание оккупированной части Луганской области.

Об угле из ОРДЛО. Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров заявил, что Россия не испытывает потребности в угле с захваченных боевиками районов Донецкой и Луганской областей.

О поезде в Польшу. В конце мая или в начале июня по маршруту Ковель-Ягодин-Хелм должен быть запущен двухвагонный поезд. Поезд рассчитан на 182 пассажиров, еще 10 мест будет отдано обслуживающему персоналу. Ориентировочное время в пути составит 2 часа, а цена билетов – 130-150 грн.

Об авиакомпаниях. Авиакомпания Qatar Airways объявила об открытии 12 новых направлений на 2017-2018 годы, включая Киев.

Об НБУ. Национальный банк вышел на межбанк с предложением покупки валюты и пополнил золотовалютные резервы на 49,98 миллиона долларов.

О "Нафтогазе". Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" возглавил Пол Уорвик. Ранее Уорвик занимал должность заместителя главы набсовета "Нафтогаза", является независимым членом совета.

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Глава Госказначейства Татьяна Слюз: у нас нет никакой информации для возмещения НДС

ЭП поговорила с главным казначеем страны о том, как будет осуществляться автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость: как будет работать новый реестр, и какие у налоговиков остаются рычаги для вмешательства в этот процесс.